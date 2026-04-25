O’Higgins sigue a paso firme en el Campeonato Nacional 2026. Los celestes se hicieron fuertes en Chillán, derrotaron por 2-0 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún y escalaron en la tabla de posiciones del torneo.

Con esta victoria, el Capo de Provincia mete presión en la clasificación, puesto que se situó momentáneamente en el segundo lugar con 19 puntos, a solo dos del líder Deportes Limache. Por su parte, los chillanejos se quedaron en la sexta ubicación con 17 unidades.

Los goles de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El primer gol del partido llegó en los primeros minutos, cuando Felipe Faúndez envió un centro al área, el cual conectó de forma perfecta Thiago Vecino, que con un certero cabezazo superó al portero rival y anotó el 1-0 a los 13′.

De ahí en más Ñublense se volcó en ataque buscando el empate y tuvo una opción inmejorable en los pies de Felipe Campos, quien estrelló su remate en el travesaño. Posteriormente, Gabriel Graciani anotó el que era el tanto de la paridad, pero el árbitro del encuentro lo anuló por una posición de adelanto.

Solo minutos más tarde, Bryan Rabello le entregó el balón a Francisco González, quien dejó a un rival en el camino, se perfiló y sacó un remate de zurda inatajable para el rival para decretar el 2-0 definitivo a los 35′.

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Tras un centro al área de Felipe Faúndez, Thiago Vecino se elevó para anotar de cabeza la apertura de la cuenta de O'Higgins ante Ñublense en Chillán, en este #MatchdaySábado.



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Bryan Rabello batalló hasta el final para asistir a Francisco González, quien metió un zurdazo para anotar el segundo de O'Higgins ante Ñublense, en este #MatchdaySábado.



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Estadísticas de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 Atlético Ñublense 0 2 Half Time : 0 2 Finalizado O'Higgins Lorenzo Reyes 52′

Matias Plaza 83′ 90′ Thiago Vecino 14′

Thiago Vecino 14′ Francisco Gonzalez 34′ Felipe Faundez 48′

Felipe Faundez 48′ Martin Maturana 50′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 5 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta roja : 87 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Cristian Morales 87 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Leandro Diaz 83 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Matias Plaza 82 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Benjamin Schamine 82 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Juan Leiva 76 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Joaquin Gonzalez 76 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Gabriel Graciani 71 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Benjamin Rojas 71 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Martin Maturana 70 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Arnaldo Castillo 70 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Thiago Vecino 70 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Gabriel Pinto 70 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Bryan Rabello 67 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Franco Rami 67 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Ignacio Jeraldino 65 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Fernando Ovelar 65 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Manuel Rivera 52 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Lorenzo Reyes 50 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Martin Maturana 48 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Felipe Faundez 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Ignacio Tapia 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Diego Sanhueza 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Diego Cespedes 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Lucas Molina 34 ‘ O'Higgins Asistencia : Bryan Rabello 34 ‘ O'Higgins Gol regular : Francisco Gonzalez 14 ‘ O'Higgins Asistencia : Felipe Faundez 14 ‘ O'Higgins Gol regular : Thiago Vecino Cambio: se retira Manuel Rivera y entra en su lugar Fernando Ovelar. Amonestación para Lorenzo Reyes. Amonestación para Martin Maturana. Amonestación para Felipe Faundez. Cambio: se retira Diego Sanhueza y entra en su lugar Ignacio Tapia. Cambio: se retira Lucas Molina y entra en su lugar Diego Cespedes. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Asistencia de Bryan Rabello en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Gonzalez! Asistencia de Felipe Faundez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Thiago Vecino! El árbitro da inicio al encuentro. Atlético Ñublense Atlético Ñublense 5-3-2 1 Nicola

Perez 8 Gabriel

Graciani 5 Felipe

Campos 4 Osvaldo

Bosso 15 Sebastian

Valencia 20 Ignacio

Jeraldino 10 Matias

Plaza 21 Lorenzo

Reyes 28 Manuel

Rivera 16 Diego

Sanhueza 11 Lucas

Molina Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

25 Hernan Munoz



7 Fernando Ovelar



3 Carlos Salomon



29 Giovanny Avalos



22 Alex Valdes



18 Diego Cespedes



19 Ignacio Tapia



9 Franco Rami



23 Joaquin Gonzalez

O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 21 Nicolas

Garrido 27 Jose

Tomas

Movillo 20 Leandro

Diaz 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 24 Francisco

Gonzalez 10 Bryan

Rabello 14 Martin

Maturana 32 Thiago

Vecino Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



7 Martin Sarrafiore



15 Benjamin Rojas



9 Arnaldo Castillo



2 Cristian Morales



5 Gabriel Pinto



30 Joaquin Tapia



28 Benjamin Schamine



29 Bastian Yanez

6 Faltas Cometidas 8 4 Fuera de Juego 0 51 Posesión de Balón 49 1 Tarjetas Amarillas 2 6 Tiros Fuera 1 4 Tiros a Puerta 4 2 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 7 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 10 2 Paradas 4 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 4 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 2 Corners 1ª Mitad 2 0 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Last Confrontations O'H 4 – 2 ATL 08/11/2025 ATL 0 – 1 O'H 25/05/2025 O'H 1 – 3 ATL 19/10/2024 O'H 2 – 2 ATL 19/05/2024 ATL 2 – 1 O'H 28/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y O’Higgins?

Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional el próximo 17 de mayo. Antes se enfrentará a Cobresal por la Copa de la Liga el próximo sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún y luego a Universidad Católica el 10 del mismo mes.

El próximo partido de O’Higgins, en tanto, será este martes 28 de abril a las 22:00 horas frente a Boston River por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Posteriormente, se medirá ante Deportes Limache por la Copa de la Liga el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.