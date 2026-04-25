O’Higgins sigue a paso firme en el Campeonato Nacional 2026. Los celestes se hicieron fuertes en Chillán, derrotaron por 2-0 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún y escalaron en la tabla de posiciones del torneo.
Con esta victoria, el Capo de Provincia mete presión en la clasificación, puesto que se situó momentáneamente en el segundo lugar con 19 puntos, a solo dos del líder Deportes Limache. Por su parte, los chillanejos se quedaron en la sexta ubicación con 17 unidades.
Los goles de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
El primer gol del partido llegó en los primeros minutos, cuando Felipe Faúndez envió un centro al área, el cual conectó de forma perfecta Thiago Vecino, que con un certero cabezazo superó al portero rival y anotó el 1-0 a los 13′.
De ahí en más Ñublense se volcó en ataque buscando el empate y tuvo una opción inmejorable en los pies de Felipe Campos, quien estrelló su remate en el travesaño. Posteriormente, Gabriel Graciani anotó el que era el tanto de la paridad, pero el árbitro del encuentro lo anuló por una posición de adelanto.
Solo minutos más tarde, Bryan Rabello le entregó el balón a Francisco González, quien dejó a un rival en el camino, se perfiló y sacó un remate de zurda inatajable para el rival para decretar el 2-0 definitivo a los 35′.
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Tras un centro al área de Felipe Faúndez, Thiago Vecino se elevó para anotar de cabeza la apertura de la cuenta de O'Higgins ante Ñublense en Chillán, en este #MatchdaySábado.
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Bryan Rabello batalló hasta el final para asistir a Francisco González, quien metió un zurdazo para anotar el segundo de O'Higgins ante Ñublense, en este #MatchdaySábado.
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Estadísticas de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
- Lorenzo Reyes 52′
- Matias Plaza 83′
- 90′
- Thiago Vecino 14′
- Francisco Gonzalez 34′
- Felipe Faundez 48′
- Martin Maturana 50′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Perez
Graciani
Campos
Bosso
Valencia
Jeraldino
Plaza
Reyes
Rivera
Sanhueza
Molina
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
7Fernando Ovelar
-
3Carlos Salomon
-
29Giovanny Avalos
-
22Alex Valdes
-
18Diego Cespedes
-
19Ignacio Tapia
-
9Franco Rami
-
23Joaquin Gonzalez
Carabali
Faundez
Garrido
Tomas
Movillo
Diaz
Ogaz
Leiva
Gonzalez
Rabello
Maturana
Vecino
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
-
7Martin Sarrafiore
-
15Benjamin Rojas
-
9Arnaldo Castillo
-
2Cristian Morales
-
5Gabriel Pinto
-
30Joaquin Tapia
-
28Benjamin Schamine
-
29Bastian Yanez
¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y O’Higgins?
Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional el próximo 17 de mayo. Antes se enfrentará a Cobresal por la Copa de la Liga el próximo sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún y luego a Universidad Católica el 10 del mismo mes.
El próximo partido de O’Higgins, en tanto, será este martes 28 de abril a las 22:00 horas frente a Boston River por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Posteriormente, se medirá ante Deportes Limache por la Copa de la Liga el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.