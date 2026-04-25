O’Higgins sigue a paso firme en el Campeonato Nacional 2026. Los celestes se hicieron fuertes en Chillán, derrotaron por 2-0 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún y escalaron en la tabla de posiciones del torneo.

Con esta victoria, el Capo de Provincia mete presión en la clasificación, puesto que se situó momentáneamente en el segundo lugar con 19 puntos, a solo dos del líder Deportes Limache. Por su parte, los chillanejos se quedaron en la sexta ubicación con 17 unidades.

Los goles de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El primer gol del partido llegó en los primeros minutos, cuando Felipe Faúndez envió un centro al área, el cual conectó de forma perfecta Thiago Vecino, que con un certero cabezazo superó al portero rival y anotó el 1-0 a los 13′.

De ahí en más Ñublense se volcó en ataque buscando el empate y tuvo una opción inmejorable en los pies de Felipe Campos, quien estrelló su remate en el travesaño. Posteriormente, Gabriel Graciani anotó el que era el tanto de la paridad, pero el árbitro del encuentro lo anuló por una posición de adelanto.

Solo minutos más tarde, Bryan Rabello le entregó el balón a Francisco González, quien dejó a un rival en el camino, se perfiló y sacó un remate de zurda inatajable para el rival para decretar el 2-0 definitivo a los 35′.

Estadísticas de Ñublense vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11
Atlético Ñublense
25/04/2026 15:00
0
2
Half Time : 0 2
Finalizado
O'Higgins
  • Lorenzo Reyes 52′
  • Matias Plaza 83′
  • 90′
  • Thiago Vecino 14′
  • Francisco Gonzalez 34′
  • Felipe Faundez 48′
  • Martin Maturana 50′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 5 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta roja :
87 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Cristian Morales
87 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Leandro Diaz
83 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Matias Plaza
82 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Benjamin Schamine
82 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Juan Leiva
76 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Joaquin Gonzalez
76 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Gabriel Graciani
71 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Benjamin Rojas
71 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Martin Maturana
70 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Arnaldo Castillo
70 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Thiago Vecino
70 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Gabriel Pinto
70 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Bryan Rabello
67 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Franco Rami
67 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Ignacio Jeraldino
65 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Fernando Ovelar
65 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Manuel Rivera
52 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Lorenzo Reyes
50 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Martin Maturana
48 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Felipe Faundez
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Ignacio Tapia
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Diego Sanhueza
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Diego Cespedes
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Lucas Molina
34 ‘
O'Higgins
Asistencia : Bryan Rabello
34 ‘
O'Higgins
Gol regular : Francisco Gonzalez
14 ‘
O'Higgins
Asistencia : Felipe Faundez
14 ‘
O'Higgins
Gol regular : Thiago Vecino
Cambio: se retira Manuel Rivera y entra en su lugar Fernando Ovelar.
Amonestación para Lorenzo Reyes.
Amonestación para Martin Maturana.
Amonestación para Felipe Faundez.
Cambio: se retira Diego Sanhueza y entra en su lugar Ignacio Tapia.
Cambio: se retira Lucas Molina y entra en su lugar Diego Cespedes.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Bryan Rabello en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Gonzalez!
Asistencia de Felipe Faundez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Thiago Vecino!
El árbitro da inicio al encuentro.
Atlético Ñublense
5-3-2
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Felipe Campos 5
Felipe
Campos
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Sebastian Valencia 15
Sebastian
Valencia
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Matias Plaza 10
Matias
Plaza
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Diego Sanhueza 16
Diego
Sanhueza
Lucas Molina 11
Lucas
Molina
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 7
    Fernando Ovelar
  • 3
    Carlos Salomon
  • 29
    Giovanny Avalos
  • 22
    Alex Valdes
  • 18
    Diego Cespedes
  • 19
    Ignacio Tapia
  • 9
    Franco Rami
  • 23
    Joaquin Gonzalez
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Jose Tomas Movillo 27
Jose
Tomas
Movillo
Leandro Diaz 20
Leandro
Diaz
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Martin Maturana 14
Martin
Maturana
Thiago Vecino 32
Thiago
Vecino
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 7
    Martin Sarrafiore
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 9
    Arnaldo Castillo
  • 2
    Cristian Morales
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 30
    Joaquin Tapia
  • 28
    Benjamin Schamine
  • 29
    Bastian Yanez
6
Faltas Cometidas
8
4
Fuera de Juego
0
51
Posesión de Balón
49
1
Tarjetas Amarillas
2
6
Tiros Fuera
1
4
Tiros a Puerta
4
2
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
10
2
Paradas
4
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
4
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
2
Corners 1ª Mitad
2
0
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Last Confrontations
O'H 4 – 2 ATL 08/11/2025
ATL 0 – 1 O'H 25/05/2025
O'H 1 – 3 ATL 19/10/2024
O'H 2 – 2 ATL 19/05/2024
ATL 2 – 1 O'H 28/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y O’Higgins?

Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional el próximo 17 de mayo. Antes se enfrentará a Cobresal por la Copa de la Liga el próximo sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún y luego a Universidad Católica el 10 del mismo mes.

El próximo partido de O’Higgins, en tanto, será este martes 28 de abril a las 22:00 horas frente a Boston River por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Posteriormente, se medirá ante Deportes Limache por la Copa de la Liga el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

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