Coquimbo y Ñublense abren la jornada del domingo 19 de abril del Campeonato Nacional 2026 en su Fecha 10. Los Piratas llegan con la moral alta luego de su histórico triunfo en Copa Libertadores y los de Chillán van al puerto después de una sólida victoria sobre la U de Chile.

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Coquimbo vs Ñublense, minuto a minuto

¿Las claves de Coquimbo vs Ñublense?

Coquimbo, el vigente campeón de Chile, está viviendo un segundo aire en la presente temporada. Luego de un arranque lleno de dudas, el elenco Pirata encadenó 3 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos. Zavala, Chandía, Camargo, Galani y Gazzolo son la columna vertebral de este equipo que está recobrando la memoria y el fútbol.

Ñublense, por su parte, parece haber encontrado la fórmula. Con un jugego colectivo bien aceitado por parte del entrenador Juan José Ribera, los de Chillán ya le ganaron a las universidades Católica, de Concepción y de Chile. Lorenzo Reyes es quien marca los tiempos y abre las defensas, es el hombre importante de Ñublense.

La previa de Coquimbo vs Ñublense

La histórica victoria de Coquimbo en Copa Libertadores 2-0 frente a Universitario en Perú, la segunda de toda la historia del conjunto pirata, tiene al elenco de Hernán Caputto con las ganas de seguir haciendo historia. El campeón no pierde en el Campeonato Nacional desde hace un mes y planea seguir así hasta alcanzar los primeros puestos.

Ñublense, por su parte, está peleando por el liderato. Los de Chillán marchan cuartos en el torneo a solo 2 puntos de distancia del líder Colo Colo.

Este partido puede ser una bisagra para ambas escuadras, el que gane este encuentro quedará en buen pie para pelear por cupos a torneos Conmebol en 2027.

Formaciones de Coquimbo vs Ñublense

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Luis Riveros, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Lorenzo Reyes, Manuel Rivera; Diego Sanhueza, Matías Plaza, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino, Giovanny Ávalos. DT: Juan José Ribera.

¿Dónde ver Coquimbo vs Ñublense en vivo?

El duelo entre Coquimbo y Ñublense se jugará este domingo 19 de abril a las 12:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Coquimbo y Ñublense