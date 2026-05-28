Cobresal enfrenta a Ñublense este viernes 29 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Cobresal y Ñublense será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

Cobresal y Ñublense se verán las caras este viernes 29 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Viernes 29 de mayo

Hora: 18:00 horas

Estadio: El Cobre, El Salvador

Árbitros de Cobresal vs Ñublense

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: John Calderón

4to árbitro: Francisco Gaggero

VAR: José Cabero

AVAR: Matías Assadi

¿Cómo llegan Cobresal vs Ñublense?

Cobresal viene de caer en su visita a Audax Italiano la fecha pasada. Con este resultado, los mineros se mantienen antepenúltimos en la tabla de posiciones con 13 puntos a solo dos de la zona de descenso.

Por su parte, Ñublense no gana hace tres partidos y en su último compromiso igualó 2-2 ante la Universidad de Concepción. Los de Chillán son novenos en el Campeonato Nacional con 18 unidades.

Ambos elencos se vieron las caras por última vez hace solo algunos días. El pasado 2 de mayo, mineros y diablos rojos se midieron por la Copa de la Liga en un partido que terminó en victoria por 2-0 para los rojos.

Formaciones de Cobresal vs Ñublense

Formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; César Yanis, Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Franco Frías y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Tapia e Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

Cobresal vs Ñublense minuto a minuto