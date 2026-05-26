Datos Clave Al Mundial: Cecilio Waterman y César Yanis fueron nominados por Panamá para la Copa del Mundo. Compensación económica: Tanto la U de Concepción como Cobresal recibirán dinero por la presencia de sus figuras en la cita planetaria. Panamá prepara el debut: Los panameños integran el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las diferentes selecciones poco a poco han ido oficializando sus nóminas para la competencia. Este martes lo hizo el combinado de Panamá, que entre sus convocados tiene a dos figuras del fútbol chileno.

Se trata del delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, y el extremo de Cobresal, César Yanis. Ambos futbolistas dirán presente en la cita planetaria, y con ello, tanto el campanil como los mineros recibirán una importante cifra de dinero.

¿Cuánto recibirá U de Concepción y Cobresal por el Mundial?

Las nominaciones de Cecilio Waterman y César Yanis fueron celebradas en la Universidad de Concepción y Cobresal, respectivamente. No solo por el ámbito deportivo, sino que también por el económico.

Esto porque ceder a los jugadores para la Copa del Mundo supone un ingreso para los equipos. Así lo establece el Programa de Asistencia a Clubes impulsado por la FIFA, el cual se creó para compensar a los clubes que aportan con futbolistas a la competición. En esta edición, se distribuirá un monto récord de 335 millones de dólares.

De esta forma, la participación de Waterman y Yanis en el Mundial 2026, hará que los de la Región del Biobío y los mineros ganen alrededor de 11 mil dólares diarios, es decir, cerca de 10 millones de pesos por jornada.

Panamá jugará en el Grupo L de la Copa del Mundo y hará su estreno el próximo miércoles 17 de junio ante Ghana. Posteriormente enfrentará a Croacia (martes 23) e Inglaterra (sábado 27).

¿Cuándo comienza el Mundial?

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 comenzará el próximo 11 de junio a las 15:00 horas de nuestro país con el partido entre la selección mexicana y el combinado de Sudáfrica.

La competencia se extenderá hasta el domingo 19 de julio, día en el que está programada la final que se jugará a las 15:00 horas de nuestro país.