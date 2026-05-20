Datos Clave Sanción oficial: La primera sala del Tribunal castigó a Universidad de Concepción con la pérdida de tres puntos por el pago atrasado de sus obligaciones tributarias (Formulario 29 de IVA) correspondientes al mes de febrero. La excusa del club: El elenco penquista intentó justificar el atraso argumentando el robo del teléfono celular de la única persona autorizada para realizar los pagos bancarios institucionales. Terremoto en la tabla: Con esta resta, el “Campanil” cae drásticamente en la clasificación general y queda a solo cuatro puntos de la temida zona de descenso directo.

El escritorio vuelve a ser protagonista y a remecer por completo la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026. Mientras la lucha por el título y la clasificación a copas internacionales acapara las miradas, la Unidad de Control Financiero de la ANFP encendió las alarmas tras detectar graves irregularidades administrativas en la Universidad de Concepción. Tras analizar los antecedentes, la justicia deportiva aplicó una drástica resta de puntos que complica de sobremanera el panorama institucional y deportivo del equipo de la Región del Biobío.

¿Por qué castigaron a la U de Concepción con la resta de puntos?

Este miércoles se dio a conocer el categórico fallo de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra del cuadro penquista. De acuerdo a los antecedentes revelados por ADN Radio, la sanción se originó por el retraso en el pago del Formulario 29 (IVA) correspondiente a febrero de este año, obligación que el club canceló el 23 de febrero y no el día 20, como exige estrictamente el reglamento.

Frente a la inminente sanción, la directiva del “Campanil” presentó una defensa que llamó profundamente la atención en Quilín. En el fallo oficial, el club argumentó que el retraso se produjo por “una causa no imputable al club, invocándose un caso fortuito o fuerza mayor constituido por el robo del teléfono móvil de la única persona autorizada para realizar transferencias bancarias del club y portador del soft token requerido para cursar pagos”.

Sin embargo, la primera sala del Tribunal de Disciplina fue implacable y rechazó de plano la justificación, acordando por unanimidad la resta de tres puntos para la institución.

Citando textualmente la resolución emanada desde el organismo autónomo: “Si bien el robo de un teléfono móvil constituye un hecho externo y ajeno a la persona que lo sufre, ello no basta por sí solo para configurar fuerza mayor eximente en sede disciplinaria, si el impedimento invocado no reúne el estándar de imprevisibilidad, irresistibilidad y ausencia de culpa exigibles para justificar el incumplimiento”.

El inminente peligro de descenso para el “Campanil”

El impacto de esta resolución es devastador para las aspiraciones deportivas de Universidad de Concepción. Hasta antes de este fallo, el equipo se ubicaba en la undécima posición con 17 unidades, gozando de cierta tranquilidad.

No obstante, con la resta aplicada, el elenco sureño cae a los 14 puntos, igualando la línea de Deportes La Serena y acercándose peligrosamente a la parte baja de la tabla. Quedan a tan solo cuatro unidades de Unión La Calera (10 puntos) y a seis del colista Deportes Concepción (8 puntos), quienes hoy estarían perdiendo la categoría.

El panorama se vuelve aún más oscuro para los penquistas: el equipo ya se encuentra denunciado nuevamente por la Unidad de Control Financiero por repetir exactamente el mismo retraso en el pago del IVA durante el mes de marzo. De confirmarse la reincidencia, la escuadra universitaria arriesga una nueva pérdida de seis puntos, situación que los hundiría directamente en la zona de descenso. El club aún tiene la instancia de apelar esta primera sanción ante la segunda sala del Tribunal.

Así queda la Tabla de Posiciones tras el fallo del Tribunal de Disciplina

POS. EQUIPO PJ PTS DIF 1 Colo Colo 12 27 +11 2 Huachipato 12 22 +6 3 Deportes Limache 12 21 +3 4 Universidad Católica 12 20 +4 5 Coquimbo Unido 12 19 +5 6 O’Higgins 12 19 +5 7 Everton 12 18 +4 8 Universidad de Chile 12 17 +3 9 Palestino 12 17 +5 10 Ñublense 12 17 -2 11 Deportes La Serena 12 14 -5 12 U de Concepción * 12 14 -9 13 Cobresal 12 13 -1 14 Audax Italiano 12 11 -2 15 Unión La Calera 12 10 -11 16 Deportes Concepción 12 8 -11

* Sancionado con la resta de 3 puntos por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Al perder las tres unidades, el cuadro penquista se mantiene con los mismos goles pero cae al casillero 12° debido a su diferencia de gol (-9 frente al -5 de Deportes La Serena), quedando en una posición extremadamente incómoda de cara al fantasma del descenso.