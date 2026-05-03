Universidad de Concepción y Universidad Católica igualaron 2-2 este sábado en el estadio Ester Roa Rebolledo por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, en un partido condicionado por la intensa lluvia y una cancha en malas condiciones. El compromiso tuvo un cierre completamente inesperado: el Campanil empató sobre el final y luego desperdició la opción de quedarse con la victoria con dos penales fallados por Cecilio Waterman.

El duelo parecía inclinarse para los cruzados tras remontar en el primer tiempo, pero la reacción penquista en los minutos finales cambió por completo el escenario. El empate deja al Grupo B completamente abierto y suma tensión a una zona que sigue apretada de cara a la próxima jornada.

¿Cómo fueron los goles de U. de Concepción vs Católica?

La apertura de la cuenta llegó apenas a los 3 minutos, cuando Jeison Fuentealba filtró un preciso pase para Agustín Urzi, quien definió con calidad ante Darío Melo para poner el 1-0 para Universidad de Concepción.

La respuesta de Universidad Católica fue rápida. A los 12’, Matías Palavecino convirtió desde el punto penal tras una infracción sobre Rosell. Más tarde, a los 28’, un tiro libre al área generó un rebote tras el despeje de puños de Sanhueza, dejando el balón servido para Corral, quien aprovechó para anotar el 1-2 parcial.

Cuando parecía que el triunfo cruzado estaba asegurado, David Retamal apareció a los 81 minutos con un potente remate tras pase filtrado para establecer el 2-2 definitivo con un golazo.

¿Qué pasó con los penales de Waterman?

Apenas un minuto después del empate, el árbitro Mario Salvo cobró penal para Universidad de Concepción. Tras revisión en el VAR, confirmó la infracción y le dio al Campanil una oportunidad inmejorable para dar vuelta el marcador.

A los 86 minutos, Cecilio Waterman tomó la responsabilidad, pero Darío Melo adivinó la dirección y contuvo el remate. El juez ordenó repetir la ejecución, y en una escena increíble, el delantero panameño volvió a perder desde los doce pasos ante otra notable intervención del arquero cruzado.

La secuencia terminó sellando uno de los cierres más insólitos de la fecha, con Universidad Católica celebrando un punto salvado y Universidad de Concepción lamentando una oportunidad histórica.

En la próxima fecha de la Copa de la Liga, Universidad de Concepción visitará a Cobresal el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en El Salvador. Universidad Católica, en tanto, recibirá al líder Ñublense el domingo 10 de mayo a las 17:30 horas en el Claro Arena.

Así quedó la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga