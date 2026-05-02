U de Concepción y U Católica se enfrentan este domingo 3 de mayo en el estadio Ester Roa Rebolledo a partir de las 12:30 horas, por su duelo de la Fecha 4 del Grupo B de la Copa de la Liga.

La UC está en el segundo puesto de esta zona con seis unidades, mientras que el Campanil está tercero con tres puntos, por lo que este compromiso puede darnos pistas del rumbo que tendrá este grupo en el torneo.

¿Quién transmite U de Concepción vs U Católica por la Copa de la Liga 2026?

El duelo entre U de Concepción y U Católica se transmitirá por TNT Sports Premium y también con opción de ver por streaming por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs U Católica por la Copa de la Liga 2026?

Fecha: Domingo 3 de mayo.

Domingo 3 de mayo. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros de U de Concepción vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Víctor Pasmiño

2do asistente: Diego Vidal

4to árbitro: Matías Valenzuela

VAR: Matías Assadi

AVAR: Edson Cisternas

¿Cómo llegan U de Concepción y U Católica?

U de Concepción quiere reponerse de una victoria en su último duelo ante Colo Colo por 2-1 en casa. Además, tiene apenas una victoria en los últimos cinco partidos, lo que incluye la Copa de la Liga, torneo en el que perdió su duelo más reciente contra Ñublense.

U Católica, por su parte, ha tenido una campaña irregular, lo que no ha sido excepción en sus últimos partidos: ganó sus dos últimos partidos en la Copa Libertadores, de visita frente a Barcelona SC y Cruzeiro, perdió los dos más recientes en el Campeonato Nacional ante U de Chile y U La Calera, mientras que lo previo en la Copa de la Liga es un triunfo contra Cobresal.

Formaciones probables para U de Concepción vs U Católica

Probable formación de U de Concepción: José Sanhueza; Jorge Espejo, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba; Agustín Urzi, Cecilio Waterman y Antonio Díaz. DT: Leonardo Ramos.

Probable formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.