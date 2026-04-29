Universidad Católica buscará en Guayaquil dar vuelta la página tras su caída en el clásico universitario ante la U de Chile y consolidarse como escolta de Boca Juniors en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Los Cruzados enfrentan a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en un duelo donde el equipo local necesita sí o sí su primera victoria del certamen para no quedar eliminado matemáticamente.

La UC llega en la mejor forma del grupo tras su valioso triunfo en el Mineirão ante Cruzeiro, pero los Cruzados no se confían y proyectan un partido donde tendrán pocos espacios y deberán contragolpear al rival para poder llevarse los puntos.

Barcelona vs U Católica, minuto a minuto

Resumen de Barcelona vs U Católica

La previa del Barcelona vs U Católica

Universidad Católica tiene en el horizonte los octavos de final de la Copa Libertadores y este miércoles en Guayaquil es el primer paso definitivo para asegurar su clasificación. El equipo dirigido por Daniel Garnero viene de protagonizar una de las victorias más importantes de su campaña continental: el 2-1 ante Cruzeiro en el mítico Mineirão de Belo Horizonte en la Fecha 2, que demostró la capacidad copera del equipo precordillerano.

Para este encuentro ante los canarios ecuatorianos, la UC contará con la buena noticia del regreso de Gary Medel, quien estaba con molestias físicas desde la fecha pasada. Según informó Radio Cooperativa, el DT Garnero repetiría el once ganador con un ajuste: Sebastián Arancibia ingresaría al once titular.

Del otro lado, Barcelona SC vive uno de sus peores momentos en la Copa Libertadores. El equipo de Guayaquil perdió en casa ante Cruzeiro en la Fecha 1 y luego cayó 0-3 ante Boca Juniors en La Bombonera en la Fecha 2, sin siquiera marcar un gol en todo el torneo. El cuadro torero sabe que una nueva derrota ante la UC lo dejará virtualmente eliminado, por lo que necesita apelar a la localía del Monumental de Guayaquil y al calor de su hinchada para generar un golpe de autoridad.

La presión de jugar en casa y la desesperación por sumar puntos puede jugar a favor o en contra de Barcelona SC. De no ganar, el equipo ecuatoriano quedará a seis puntos de la clasificación con solo tres fechas por jugar.

Formaciones de Barcelona SC vs Universidad Católica

Formación de Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez; Gustavo Valecilla, Jandry Gómez, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba, Milton Céliz y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Formación de Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

¿Dónde ver Barcelona vs Universidad Católica en vivo?

El duelo entre Barcelona SC y Universidad Católica se disputará este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Para Chile, el partido puede verse por señal abierta a través de CHV, por cable en ESPN 5 y en streaming a través de Disney+ Premium.

Así va la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026