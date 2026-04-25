Universidad de Chile y Universidad Católica disputan el Clásico Universitario 202 este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, en el partido estelar de la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El duelo más apasionante del fútbol chileno enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla.puntoticket+1

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U de Chile vs U Católica, minuto a minuto

La previa de U de Chile vs U Católica

El Clásico Universitario 202 llega en un momento de máxima tensión en la tabla: Universidad Católica marcha 4° con 17 puntos en el Campeonato Nacional 2026, en plena carrera por el título, mientras que Universidad de Chile ocupa el 7° lugar con 14 puntos, buscando reencauzar una temporada que ha sido muy irregular. La U llegó a la Fecha 10 con un empate 0-0 ante Everton en Viña del Mar y necesita imperiosamente una victoria en el Clásico para revivir sus aspiraciones de luchar por los primeros puestos. La UC, en tanto, viene de una sorpresiva caída 1-2 ante Unión La Calera en la Fecha 10 y querrá reponerse de inmediato en el escenario más exigente del fútbol chileno.

¿Dónde ver U de Chile vs U Católica en vivo?

El Clásico Universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica se jugará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium con cobertura desde las 17:00 hrs. y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones U de Chile y U Católica

Ranking – Primera Division – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Limache 21 11 6 3 2 14 25 11
2
O'Higgins 19 11 6 1 4 1 17 16
3
Huachipato 18 10 6 0 4 4 18 14
4
Colo Colo 18 9 6 0 3 4 9 5
5
Universidad Católica 17 10 5 2 3 8 24 16
6
Atlético Ñublense 17 11 4 5 2 2 11 9
7
Coquimbo Unido 16 10 5 1 4 2 14 12
8
Universidad de Chile 14 10 3 5 2 4 10 6
9
Palestino 14 11 4 2 5 -4 14 18
10
Universidad de Concepción 14 10 4 2 4 -9 8 17
11
La Serena 13 10 3 4 3 -1 13 14
12
Everton CD 12 10 3 3 4 0 9 9
13
Audax Italiano 11 11 3 2 6 -1 15 16
14
Cobresal 10 10 3 1 6 -4 16 20
15
Unión La Calera 10 11 3 1 7 -11 10 21
16
Deportes Concepción 8 11 2 2 7 -9 8 17