Universidad de Chile y Universidad Católica disputan el Clásico Universitario 202 este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, en el partido estelar de la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El duelo más apasionante del fútbol chileno enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla.puntoticket+1

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U de Chile vs U Católica, minuto a minuto

La previa de U de Chile vs U Católica

El Clásico Universitario 202 llega en un momento de máxima tensión en la tabla: Universidad Católica marcha 4° con 17 puntos en el Campeonato Nacional 2026, en plena carrera por el título, mientras que Universidad de Chile ocupa el 7° lugar con 14 puntos, buscando reencauzar una temporada que ha sido muy irregular. La U llegó a la Fecha 10 con un empate 0-0 ante Everton en Viña del Mar y necesita imperiosamente una victoria en el Clásico para revivir sus aspiraciones de luchar por los primeros puestos. La UC, en tanto, viene de una sorpresiva caída 1-2 ante Unión La Calera en la Fecha 10 y querrá reponerse de inmediato en el escenario más exigente del fútbol chileno.

¿Dónde ver U de Chile vs U Católica en vivo?

El Clásico Universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica se jugará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium con cobertura desde las 17:00 hrs. y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones U de Chile y U Católica