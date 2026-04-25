Una importamte decisión tomó Fernando Gago con los jugadores extranjeros de U de Chile de cara al Clásico Universitario ante U Católica que se disputará este sábado en el estadio Nacional y en el que se jugará sus opciones de volver a acercarse a los primeros puestos del Campeonato Nacional 2026.

Resulta que Gago dejó fuera de la citación a cuatro de los seis jugadores foráneos que componen el plantel de los Azules, la mayoría de ellos por decisión técnica, lo que enciende el debate sobre la conformación del plantel universitario.

Los extranjeros que Fernando Gago dejó fuera en U de Chile para el Clásico Universitario

Felipe Salomoni, Lucas Romero, Bianneider Tamayo y Octavio Rivero quedaron fuera de la citación de U de Chile para el Clásico Universitario contra U Católica. El último de los mencionados está claro que tiene una lesión que lo deja fuera por todo el semestre, pero el resto de los jugadores no tiene problemas físicos.

Lo de Salomoni y Romero preocupa más, dado que ambos llegaron como refuerzos estelares para potenciar el plantel, el primero a mitad de la temporada 2025 y el segundo a inicios de este año 2026, pero no han podido ganarse una camiseta, viendo escasa acción en la era de Gago y también antes de Paqui Meneghini.

Juan Martín Lucero sí está considerado y tendrá la gran oportunidad de un puntio de inflexión, debido a que también ha estado al debe en su rendimiento, pero si marca diferencias en este compromiso puede ir ganándose una mayor consideración del DT y sobre todo del exigente hincha.

El otro que está convocado es Franco Calderón, jugador que tampoco ha visto minutos en la era Gago, lo que es increíble pensando en que fue uno de los puntales del equipo en 2025 bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, aunque esta temporada bajó considerablemente su rendimiento.

¿A qué hora juegan U de Chile vs U Católica en el Clásico Universitario?

El Clásico Universitario de U de Chile vs U Católica se juega este sábado 25 de abril a las 18.00 horas en el estadio Nacional.

Para ver este duelo ebes sintonizar TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.