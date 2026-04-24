La esperanza se terminó. Eduardo Vargas quedó descartado definitivamente para el Clásico Universitario y no estará disponible para la U de Chile en el duelo ante Universidad Católica de este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

“Turboman” no entró en la convocatoria de Fernando Gago y deberá ver el partido desde las tribunas, lo que representa un golpe sensible para el Romántico Viajero de cara a uno de los partidos más importantes del año.

¿Qué pasó con Eduardo Vargas en la U de Chile?

Según reveló Emisora Bullanguera, Vargas no entró en la citación de la U de Chile para recibir a la UC. En el Centro Deportivo Azul confiaban en su recuperación y toda la ilusión estaba puesta en la práctica de este viernes, donde finalmente se confirmó que “Turboman” no llegaría a tiempo.

Hasta el jueves, el goleador estuvo entrenando de forma diferenciada, lo que hacía muy difícil que pudiera estar disponible para un partido de esta exigencia. Pese a ello, el cuerpo técnico y el propio jugador esperaron hasta último momento antes de tomar la decisión definitiva.

La baja de Vargas se suma a la de Octavio Rivero, quien estará varios meses alejado de las canchas, dejando el ataque del Romántico Viajero con opciones muy limitadas para el clásico.

¿Quién será el nueve de la U de Chile vs U Católica?

Con Vargas y Rivero fuera, el peso del ataque recaerá en Juan Martín Lucero, quien pese a tener una temporada muy por debajo de las expectativas, asoma como el reemplazante natural de “Turboman” ante Universidad Católica. Vicente Ramírez aparece como una alternativa en caso de que Gago decida hacer variantes en la ofensiva azul.

¿Cuándo volverá Vargas en la U de Chile?

Vargas se esforzó al máximo para llegar al Clásico Universitario, pero la lesión no le dio el tiempo necesario. Con este panorama, se espera que el delantero pueda reaparecer el próximo 2 de mayo, cuando la U de Chile enfrente a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.