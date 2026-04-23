Universidad de Chile ya tiene una decisión tomada: intentar el fichaje de Alexis Sánchez en el mercado de mitad de año. La gestión está planificada para el segundo semestre de 2026, mientras el delantero sigue sin definir su continuidad en el Sevilla FC y hay tres factores concretos detrás del movimiento.

La salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul cambió el escenario interno del club. Con una nueva etapa en la conducción, la planificación deportiva arranca desde cero y necesita un nombre que genere ruido. Ahí aparece el tocopillano.

El periodista que instaló el fichaje de Alexis Sánchez como objetivo de la U

Fue Coke Hevia quien entregó el dato en el programa Pauta de Juego: “Para mitad de año la U va a intentar traer a Alexis Sánchez. Esto me enteré por un lado que ustedes no se pueden imaginar, no les puedo contar”.

El plazo depende de cómo evolucione la situación contractual y deportiva del delantero en Europa. La U ya definió su intención y ahora espera que las condiciones del otro lado se acomoden.

Brasil perdió fuerza y un factor personal entra en la ecuación

La opción de Inter de Porto Alegre, que tomó fuerza en las últimas semanas, se está enfriando. Hevia fue directo: “Se ha ido frenando lo de Inter de Porto Alegre, pero no lo doy por descartado”. Eso deja el panorama de Alexis más abierto y le da más espacio de maniobra a la U.

Por otro lado, el periodista mencionó una variable que va más allá de lo deportivo: “La intención de Alexis, más un detalle que tiene que ver con su vida personal, podría ser lo de la U”.

No especificó de qué se trata, pero lo planteó como el factor determinante por encima de cualquier oferta económica. Si ese detalle se alinea con el interés del club, el regreso de Alexis Sánchez al fútbol chileno tiene más chances de concretarse de lo que parece.

Las 3 razones que acercan a Alexis Sánchez a la U