Roberto Tobar y la Comisión de Árbitros ya tomaron una decisión definitiva para el cruce más importante de la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026. Según adelantó el diario La Tercera, Diego Flores fue designado como el árbitro del clásico que animarán Universidad de Chile vs U Católica este sábado a las 18:00 horas.

El nombramiento llega en un momento de altísima tensión por las críticas hacia el arbitraje chileno, lo que obligó a implementar un plan de preparación especial que incluye revisión de videos para evitar errores en el Estadio Nacional entre universitarios y cruzados. En la cabina del VAR, la responsabilidad recaerá sobre Franco Jiménez.

¿Quién es Diego Flores, el árbitro del clásico U de Chile vs U Católica?

El juez central es cabo segundo de Gendarmería y cumple funciones en la cárcel femenina de San Miguel. Además de su carrera referil, donde ascendió a la máxima categoría en 2023, Flores divide su tiempo trabajando en el mismo recinto penitenciario al que la exalcaldesa Cathy Barriga fue enviada a cumplir prisión preventiva en noviembre de 2024. En una entrevista brindada en 2023, el propio colegiado confesó que su rigor penitenciario le ha servido en la cancha: “El trabajar en una institución como ésta, me ha ayudado bastante con el arbitraje, en tema de control de los jugadores, del partido”.

¿Cómo es el historial del árbitro del clásico dirigiendo a U de Chile vs U Católica?

El juez registra un invicto absoluto dirigiendo a los azules, mientras que con los cruzados mantiene un historial mucho más friccionado y equilibrado. Para la hinchada laica, el nombre de Diego Flores trae buenos augurios. En 11 partidos oficiales, Universidad de Chile no conoce la derrota bajo su mandato, acumulando seis triunfos, cinco empates y ninguna expulsión. Por el lado de Universidad Católica, los números son más parejos pero con cierta cuota de fricción, sumando tres victorias, dos igualdades, dos caídas y tres tarjetas rojas directas.

Registro Clubes Universidad de Chile Universidad Católica Partidos Dirigidos 11 7 Balance (G – E – P) 6 – 5 – 0 3 – 2 – 2 Penales a favor 2 0 Expulsiones 0 3 Último antecedente (2026) 0-0 vs. Palestino 4-3 vs. Audax Italiano

¿Qué polémicas recientes marcan la previa de U de Chile vs U Católica?

El réferi viene de anularle un gol a los azules y de expulsar a dos jugadores rivales en un triunfo de la UC. Su designación despertó suspicacias inmediatas. Hace apenas diez días, dirigió la victoria cruzada por 4-3 sobre Audax Italiano, duelo donde echó a dos jugadores floridanos, desatando la molestia y la intención de un reclamo formal por parte de los itálicos. Por la vereda laica, Flores fue el encargado de anular el agónico gol de Charles Aránguiz por una mano previa en el reciente empate 0-0 ante Palestino en La Cisterna.

¿Por qué el arbitraje es un tema sensible en el U de Chile vs U Católica?

Desde el Centro Deportivo Azul existe una molestia formal con la ANFP por violentas infracciones recientes que no fueron sancionadas. La concesionaria laica viene de presentar un reclamo a Quilín por el planchazo que recibió Javier Altamirano por parte de Jovany Campusano ante Ñublense, falta que no fue castigada con roja ni revisada por el VAR. Ante este clima hostil, la Comisión Arbitral diseñó este plan de concentración anticipada para Flores, buscando que los jueces pasen completamente desapercibidos en la definición del sábado.