Universidad de Chile continúa preparándose para el Clásico Universitario de este sábado. Los azules recibirán a Universidad Católica en un partido clave, donde necesitan ganar para mantenerse en la lucha en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Una de las grandes interrogantes del Romántico Viajero para este partido es la participación de Charles Aránguiz, quien lleva un buen tiempo alejado de las canchas producto de problemas físicos. Sin embargo, el Príncipe ya estaría recuperado, puesto que ha entrenado a la par de sus compañeros estos días y podría ser una opción para el duelo ante la UC.

¿Qué pasó con Charles Aránguiz en la U de Chile?

Charles Aránguiz ha estado entre algodones los últimos días en la Universidad de Chile. Sin embargo, el pasado martes fue Bolavip quien reveló que el referente y capitán de la U entrenó con normalidad y asomaba como una alternativa para el vital compromiso frente a los cruzados.

Esta vez fueron los propios universitarios, quienes a través de sus canales oficiales, confirmaron lo que todos los azules esperaban: el Príncipe está de vuelta en las prácticas. A través de sus redes sociales, el conjunto laico compartió una fotografía del volante entrenando junto al mensaje: “Sonríe la redonda”.

¿Jugará Charles Aránguiz ante la U Católica?

Con el retorno de Charles Aránguiz a los entrenamientos la pregunta que todos se hacen es: ¿jugará el Clásico Universitario? Sin embargo, aún se desconoce si el mediocampista sumará minutos frente a la U Católica.

En la antesala del partido, el entrenador Fernando Gago reconoció que necesita tanto del Príncipe como de Eduardo Vargas, pero que para utilizarlos necesita que estén al 100% físicamente. “Independiente de los nombres, obviamente Charles y Eduardo son muy importantes, porque los necesitamos y veremos si están para el partido”, dijo el DT en conversación con TNT Sports. Por ello, los próximos días serán clave para saber cómo evoluciona Aránguiz y si finalmente será una alternativa para el entrenador argentino el próximo sábado en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile juega contra la U Católica este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 11 del torneo.