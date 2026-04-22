El Clásico Universitario ha estado en el foco en las últimas horas luego que el Gobierno presionara para que puedan asistir hinchas de la U Católica al Estadio Nacional este sábado.

Si bien el pasado martes se decidió que el partido se llevará a cabo solo con fanáticos de la U de Chile, desde la Delegación Presidencial volvieron a insistir y reconocieron que tratarán de que un grupo de aficionados cruzados diga presente en Ñuñoa.

¿Qué dijo el Delegado Presidencial sobre el Clásico Universitario?

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, conversó en las últimas horas con CNN Chile, donde aseguró que “tenemos que volver a acostumbrarnos a que hinchas locales convivan con los visitantes”.

En ese sentido, la autoridad reveló que su intención es que esto se concrete el sábado en el Estadio Nacional. “Vamos a tratar de que ojalá algún grupo de hinchas de la Católica vaya al estadio este sábado, aunque hemos visto que por medidas de seguridad se nos recomienda evitarlo en esta instancia”, señaló.

“Espero que a futuro todos colaboren para recuperar el fútbol para las familias y que el fútbol no sea un lugar condenado por el crimen. Queremos erradicar la violencia en el fútbol”, concluyó Codina.

"Vamos a tratar de que ojalá algún grupo de hinchas de la Católica puedan concurrir al Estadio Nacional el fin de semana". Delegado @germancodina abre la chance de que el Clásico Universitario se juege con visitantes @CNNChile pic.twitter.com/FCxjkObxi0 — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) April 22, 2026

¿Por qué generaron revuelo las palabras de Codina?

Las declaraciones del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana no pasaron desapercibidas, sobre todo por los fanáticos de la U de Chile, quienes se vieron afectados por una de sus medidas a fines de marzo pasado.

Esto porque en el duelo en que el Romántico Viajero venció a Audax Italiano por la Copa de la Liga en el primer triunfo de Fernando Gago en la banca, la autoridad autorizó en primera instancia la presencia de hinchas azules en el Bicentenario de La Florida.

Sin embargo, a menos de un día del partido, la Delegación Presidencia resolvió prohibir la venta de entradas para los aficionados de la U cuando ya se habían comercializado más de 2000 tickets, e instruyó que los sectores destinados para la parcialidad visitante debía ser ocupada exclusivamente por público local.

Comunicado Oficial 📝🇮🇹



Audax Italiano informa que presentó a la Delegación Presidencial una propuesta de partido versus Universidad de Chile con venta a público en sectores locales y visita, la cual fue autorizada, permitiendo la venta del 50% del aforo solicitado.



Sobre la… pic.twitter.com/oM2GFhVMl4 — Audax Italiano (@audaxitaliano) March 31, 2026

¿Cuándo es el Clásico Universitario?

El Clásico Universitario entre la U de Chile y la U Católica se jugará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.