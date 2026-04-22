La U de Chile ha tenido una semana marcada por la incertidumbre en la antesala del Clásico Universitario. La presencia de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, dos de sus principales referentes, es toda una incógnita en los azules a solo días del cruce ante la UC.

Esta jornada, el portero Gabriel Castellón enfrentó a los medios de comunicación y actualizó el estado de las dos figuras. Si bien no entregó mayores detalles, aseguró que están haciendo todo lo posible para decir presente el sábado.

¿Qué dijo Castellón sobre Aránguiz y Vargas?

Gabriel Castellón fue consultado por la situación médica de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes siguen siendo duda en el Romántico Viajero para enfrentar a la UC, y señaló que están siendo seguidos de cerca por el área física del club.

“Están haciendo todo lo posible para poder estar a disposición, hemos visto cómo están tratando de mejorar. Lamentablemente, las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día”, dijo el guardameta.

“Son los encargados del área física y el área médica los que tienen que ir tomando las decisiones, porque va a depender de cómo se vayan sintiendo. Siempre va a ser bueno contar con ellos, porque son grandes jugadores”, agregó.

Castellón se refirió a la insistencia del Gobierno para jugar con visitantes

Otro de los temas por los que fue consultado Gabriel Castellón fue la insistencia de las autoridades de Gobierno para que haya hinchas de la U Católica en el Estadio Nacional el sábado, aunque evitó hacer mayores comentarios al respecto.

“No me meto mucho en esas decisiones. Sí creo que de repente cuando ellos quieren, toman una decisión o quieren tener hinchada visitante. A veces nosotros queremos que haya hinchada visitante en nuestros partidos y nos dan la negativa. Son raras las decisiones que van tomando, muy cambiantes semana a semana”, lanzó.

¿Cuándo juegan U de Chile vs U Católica?

El Clásico Universitario entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica se jugará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026.