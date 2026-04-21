Se acabó la espera para la edición 202 del Clásico Universitario, pero con un golpe de realidad que altera los planes de miles de fanáticos. La Delegación Presidencial y Estadio Seguro notificaron una drástica medida oficial para el choque entre Universidad de Chile y Universidad Católica de este sábado, dejando atrás días de incertidumbre en las oficinas de Ñuñoa.

La resolución no dejó espacio a segundas lecturas: a pesar de las gestiones iniciales para incluir a ambas hinchadas, el máximo rigor en seguridad se impuso. El cerrojo en el Estadio Nacional se mantiene firme, consolidando una tendencia irreversible en los duelos de alta tensión para evitar desbordes en las tribunas y asegurar el control total del evento.

¿Se jugará con público visitante el Clásico Universitario en el Nacional?

El duelo entre la U de Chile y la U Católica se disputará bajo la regla de público exclusivamente local en las tribunas de Ñuñoa.

Esta decisión oficializa el portazo definitivo a la parcialidad cruzada. El equipo dirigido por Daniel Garnero deberá saltar a un gramado custodiado por más de 40 mil hinchas azules, eliminando cualquier posibilidad de que la franja cuente con su gente en las gradas. Lo cierto es que la medida busca simplificar los anillos de seguridad en un partido que las autoridades han catalogado de “alto riesgo”.

¿Cuándo se reactiva la venta de entradas para el partido de la U de Chile vs la UC?

El sistema de venta de tickets se libera oficialmente entre la tarde de este martes y la jornada del miércoles 22 de abril.

La comercialización había quedado en pausa el fin de semana a la espera de este veredicto. Una vez ratificada la exclusión de los hinchas visitantes, la concesionaria azul recibió luz verde para poner a disposición el remanente de boletos. El problema radica en la alta demanda acumulada, por lo que se espera que el stock disponible desaparezca en cuestión de minutos una vez que la plataforma virtual se abra para los seguidores del “Romántico Viajero”.

¿A qué hora juegan U de Chile contra Universidad Católica por la fecha 11?

El Clásico Universitario está programado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

El compromiso, que será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max, llega en un punto de quiebre para ambos planteles. Mientras la UC de Garnero necesita el triunfo para no ceder el liderato del torneo, la U de Fernando Gago enfrenta su primera prueba de fuego real. El antecedente más cercano no es grato para los azules: en octubre de 2025, la UC se llevó el derbi por 1-0 en el Claro Arena, resistiendo incluso con un hombre menos tras la roja a Gary Medel.

Con el Nacional convertido en una caldera exclusivamente azul, la presión se traslada al banquillo de Gago. ¿Logrará el esquema del argentino capitalizar el empuje total de su gente o la UC demostrará por qué se encuentra en la parte alta del campeonato?