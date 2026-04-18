Universidad de Chile se ve envuelto en una crisis ante la falta de gol que lo perjudica en los últimos encuentros, ya que hace una semana cayeron derrotados por la mínima ante Ñublense, mientras que esta jornada no se sacaron diferencias ante Everton por el Campeonato Nacional 2026. La falta de gol es una preocupación latente para Fernando Gago, quien ya espera la recuperación de un fichaje goleador que podría ayudar a este complejo presente.

Se trata del atacante charrúa Octavio Rivero, quien durante la semana pasada tuvo que operarse su rodilla izquierda. El atacante estuvo presente como espectador en el Estadio Sausalito para ver a sus compañeros, donde dio luces de cuándo podría ser su retorno a las canchas y ser opción para Pintita en la escuadra universitaria.

El estado de Rivero y la fecha de su regreso

Tras el encuentro entre Everton y U de Chile en Viña del Mar, Octavio Rivero respondió ante los micrófonos de La Magia Azul cuál era su estado post operatorio y cuándo será su regreso a las canchas, lo que apagó las luces de un regreso a poco tiempo para los azules.

“Me siento bien con la recuperación. Ahí vamos avanzando. Tenemos que ver con los doctores el regreso, pero serán 3 a 4 meses”, señaló el delantero charrúa, que confirmó una extensa recuperación.

"Bien, bien… ahí vamos", fue lo que dijo Octavio Rivero al micrófono de #LaMagiaAzul tras su operación, y acompañar a Universidad de Chile en su empate ante Everton en Viña del Mar 🎤 #LaMagiaAzul#VamosLaU#VamosBulla#LaU pic.twitter.com/mRRuA2zxpY — La Magia Azul (@lamagiaazul) April 18, 2026

Ante esta situación, Fernando Gago tendrá que seguir con la complicada encrucijada de quién será el delantero centro azul ante la sequía de goles. Las opciones disponibles para Pintita son Juan Martín Lucero y el juvenil Vicente Ramírez, ambos no suman goles en la temporada. Por su parte, Eduardo Vargas no fue citado por lesión ante Everton, pero se espera que vuelva para el Clásico Universitario de la próxima semana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile se ve en la necesidad de sumar de a tres en la división de honor del fútbol chileno, y en la fecha 11 deberá recibir a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario. El duelo entre Azules y Cruzados será el próximo sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.