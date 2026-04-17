Universidad de Chile quiere sacudirse de la dolorosa derrota sufrida a manos de Ñublense la fecha pasada en Chillán, por lo que está enfocada en su próximo desafío, el cual será este sábado en Viña del Mar frente a Everton.

Fernando Gago ha tenido una serie de dificultades para planificar el cruce ante los ruleteros debido a las bajas de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Sin embargo, a estas ausencias se sumaron dos más en las últimas horas: Franco Calderón y Marcelo Morales, lo que complica aún más a los azules.

¿Qué pasó con Calderón y Morales en la U de Chile?

Según informó Radio ADN, Franco Calderón y Marcelo Moralesno viajaron junto al plantel de la Universidad de Chile a la Quinta Región, por lo que se perderán el partido frente a Everton de Viña del Mar.

De acuerdo a la citada fuente, Morales quedó descartado para visitar a los viñamarinos producto de un microdesgarro, el cual lo dejó sin opciones de sumar minutos en el Sausalito.

Por otro lado, Calderón no será considerado para el vital compromiso por decisión técnica. El defensor ha perdido terreno con la llegada de Gago, siendo relegado a la banca. Aunque ahora ni siquiera irá como suplente ante los ruleteros.

¿Quién reemplazará a Marcelo Morales en la U de Chile?

Marcelo Morales es uno de los inamovibles de la U de Chile por el sector izquierdo, por lo que su baja es un golpe importante para el equipo, sobre todo debido a la necesidad de sumar de a tres.

Todo indica que su reemplazante será Felipe Salomoni, carrilero izquierdo que se encuentra a préstamo y que no continuará en el club una vez que termine su cesión en junio próximo.

¿Cuáles son las bajas de la U de Chile vs Everton?

La U de Chile tiene cuatro bajas confirmadas para enfrentar a Everton de Viña del Mar: Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Marcelo Morales y Franco Calderón.

Los tres primeros quedaron descartados por molestias físicas, mientras que el último por decisión técnica.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile visita a Everton este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.