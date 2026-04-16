Everton pasa por un complejo presente en el Campeonato Nacional 2026, ya que durante la jornada pasada cayeron en su visita ante La Serena por la cuenta mínima y están cerca de los últimos lugares de la tabla. Una opción para escapar de la undécima posición es vencer a Universidad de Chile, próximo rival de los ruleteros, pero con un complicado panorama debido a las lesiones.

La escuadra viñamarina no lo pasa para nada bien con las lesiones, ya que diversas figuras del plantel no están en condiciones para disputar el duelo clave ante la escuadra universitaria, que viene con la misma necesidad de sumar de a tres para no complicarse con los últimos lugares y optar a los primeros puestos de la división de honor.

Las bajas de Everton para recibir a la U

Según señala el comunicador Diego Peralta, son cuatro los lesionados que no podrán decir presente en el Estadio Sausalito para el crucial encuentro ante la escuadra universitaria y hay una duda que está bajo observación por el entrenador, Walter Ribonetto.

El comunicador relata que los jugadores Dieter Villalpando y Vicente Fernández están 100% descartados para el próximo enfrentamiento por el Campeonato Nacional 2026, mientras que el lateral Óscar Opazo y el atacante Sebastián Sosa están en reintegración con el primer equipo, pero las opciones de que se vistan de azul y oro para el encuentro del próximo sábado son mínimas.

Además, Peralta señala que Cristian “El Chorri” Palacios está siendo evaluado constantemente para ver si puede ser una opción para el técnico Ribonetto, pero su presencia dependerá netamente de su evolución en los entrenamientos.

¿Cuándo juegan Everton vs U de Chile?

Everton deberá recibir a Universidad de Chile este sábado 18 de abril por la décima jornada del Campeonato Nacional 2026. El enfrentamiento entre Ruleteros y Bullangueros se jugará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los locales cuentan con 11 unidades y se ubican en el undécimo lugar de la tabla, mientras que los dirigidos por Fernando Gago se encuentran en la séptima ubicación con 13 puntos, y también sufren con el fantasma de las lesiones.

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