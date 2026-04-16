Universidad de Chile vive días de máxima tensión en el Centro Deportivo Azul (CDA). Tras la derrota por la mínima ante Ñublense, que dejó a los laicos en la séptima posición y fuera de puestos de avanzada, el técnico Fernando Gago recibió un duro golpe en la planificación. Según reveló el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports, dos de las piezas de mayor jerarquía del esquema azul no logran recuperarse. Se trata de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes realizan trabajos al margen del plantel, lo que no solo los descarta para el viaje a Viña del Mar, sino que pone en duda su presencia en el Clásico Universitario.

¿Qué lesión tienen Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la U de Chile?

La situación del “Príncipe” es la que genera mayor inquietud en el cuerpo médico. Aunque se esperaba un retorno más rápido, el volante sigue lidiando con un desgarro en el bíceps femoral derecho. Según detalló el mencionado reportero, ambos referentes están “trabajando de manera diferenciada tanto Eduardo Vargas como Charles Aránguiz”, lo que altera los planes tácticos para este fin de semana.

Sobre el mediocampista, el reporte es desalentador de cara al duelo con Everton: Aránguiz todavía no entrena a la par, por lo que “se ve difícil que pueda estar dentro de los citados hasta ahora y quizás se está cuidando más para el Clásico Universitario”. Forzar su regreso podría ser contraproducente, dado que el dolor persiste y la cicatrización no ha consolidado totalmente, obligando a Gago a buscar alternativas en la zona media.

¿Jugará Eduardo Vargas el Clásico Universitario contra la UC?

El caso de “Turbomán” es quizás el más complejo para la ofensiva laica. De acuerdo a la información entregada, la ausencia del atacante ante los ruleteros es un hecho: “Lo de Eduardo Vargas es inminente su baja para enfrentar a Everton y entra en duda para el Clásico Universitario”, complementó Díaz. Esta noticia obliga a mover la pizarra, donde Juan Martín Lucero asoma como el titular estelar para comandar el ataque este sábado.

La U necesita sumar con urgencia para volver a la zona de clasificación a copas internacionales, donde hoy marcha en el séptimo lugar con 13 puntos, superada por equipos como Huachipato y Ñublense.

Próximo partido: Everton vs Universidad de Chile

Fecha: Sábado 18 de abril.

Sábado 18 de abril. Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Tabla de posiciones – Zona de clasificación:

Pos Club Pts PJ Dif 1 Colo-Colo 18 8 +5 3 U. Católica 17 9 +9 7 U. de Chile 13 9 +4

Con estas dos bajas de peso, el “Romántico Viajero” enfrenta una prueba de fuego a su profundidad de plantel en un momento donde el margen de error es nulo. Fernando Gago deberá rearmar la columna vertebral del equipo para no seguir cediendo terreno en la tabla. La gran pregunta que hoy carcome al hincha azul es una sola: ¿Llegarán los referentes a defender el honor ante la UC o la U deberá afrontar el Clásico más importante de los últimos años sin sus máximas figuras? Las próximas horas en el CDA serán determinantes.