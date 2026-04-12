Ñublense consiguió un agónico triunfo sobre la U de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas. En un partido apretado, los diablos rojos se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Diego Céspedes cerca del pitazo final.

Con este resultado, los chillanejos sumaron 16 puntos y escalaron hasta la cuarta posición del Campeonato Nacional 2026. El Romántico Viajero, por su parte, se quedó en el sexto lugar con 13 puntos y perdió una oportunidad clave para recortar distancia con los líderes del torneo.

El gol de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del partido llegó sobre el final del partido. En el minuto 91 Matías Zaldivia cometió una infracción cerca del área de la U de Chile, el cual le permitió a Ñublense acercarse a través de un tiro libre.

El encargado de patearlo fue Diego Céspedes, quien con un derechazo perfecto superó al portero Gabriel Castellón y le dio el triunfo a los diablos rojos en Chillán.

Estadísticas de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9
Atlético Ñublense
12/04/2026 17:30
0
0
Segunda parte
Universidad de Chile
  • Gabriel Graciani 36′
  • Franco Rami 68′
  • Israel Poblete 45′
  • Javier Altamirano 50′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
68 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Franco Rami
67 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Ignacio Tapia
67 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Giovanny Avalos
65 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Agustin Arce
65 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Israel Poblete
65 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Ignacio Vasquez
65 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Lucas Assadi
57 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Franco Rami
57 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Ignacio Jeraldino
50 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Javier Altamirano
45 + 2 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Israel Poblete
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución entra : Diego Sanhueza
46 ‘
Atlético Ñublense
Sustitución sale : Gabriel Graciani
36 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Gabriel Graciani
Amonestación para Franco Rami.
Cambio: se retira Giovanny Avalos y entra en su lugar Ignacio Tapia.
Cambio: se retira Israel Poblete y entra en su lugar Agustin Arce.
Cambio: se retira Lucas Assadi y entra en su lugar Ignacio Vasquez.
Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Franco Rami.
Amonestación para Javier Altamirano.
Cambio: se retira Gabriel Graciani y entra en su lugar Diego Sanhueza.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ] Amonestación para Israel Poblete.
Amonestación para Gabriel Graciani.
El árbitro da inicio al encuentro.
Atlético Ñublense
3-4-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Felipe Campos 5
Felipe
Campos
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Sebastian Valencia 15
Sebastian
Valencia
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Matias Plaza 10
Matias
Plaza
Giovanny Avalos 29
Giovanny
Avalos
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 6
    Pablo Calderon
  • 7
    Fernando Ovelar
  • 9
    Franco Rami
  • 11
    Lucas Molina
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Cespedes
  • 19
    Ignacio Tapia
  • 22
    Alex Valdes
Universidad de Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Lucas Barrera 29
Lucas
Barrera
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Lucas Assadi 10
Lucas
Assadi
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 2
    Franco Calderon
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 18
    Juan Martin Lucero
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 24
    Lucas Romero
  • 28
    Agustin Arce
  • 34
    Vicente Ramirez
11
Faltas Cometidas
5
2
Fuera de Juego
0
38
Posesión de Balón
62
2
Tarjetas Amarillas
2
3
Tiros Fuera
3
2
Tiros a Puerta
1
0
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
13
1
Paradas
2
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
3
0
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Last Confrontations
ATL 2 – 2 UNI 20/07/2025
UNI 5 – 0 ATL 15/02/2025
UNI 1 – 0 ATL 20/11/2024
UNI 4 – 1 ATL 03/11/2024
ATL 0 – 0 UNI 26/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U de Chile?

Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2026 el próximo domingo 19 de abril cuando visite desde las 12:30 horas a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, la U de Chile jugará por la fecha 10 del torneo el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

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