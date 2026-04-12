Ñublense consiguió un agónico triunfo sobre la U de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas. En un partido apretado, los diablos rojos se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Diego Céspedes cerca del pitazo final.
Con este resultado, los chillanejos sumaron 16 puntos y escalaron hasta la cuarta posición del Campeonato Nacional 2026. El Romántico Viajero, por su parte, se quedó en el sexto lugar con 13 puntos y perdió una oportunidad clave para recortar distancia con los líderes del torneo.
El gol de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
El único gol del partido llegó sobre el final del partido. En el minuto 91 Matías Zaldivia cometió una infracción cerca del área de la U de Chile, el cual le permitió a Ñublense acercarse a través de un tiro libre.
El encargado de patearlo fue Diego Céspedes, quien con un derechazo perfecto superó al portero Gabriel Castellón y le dio el triunfo a los diablos rojos en Chillán.
🤩⚽👹 UN RECONTRAGOLAZO— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026
Diego Céspedes, en los descuentos, sacó este impecable remate de tiro libre para derrotar a Gabriel Castellón y anotar el único tanto con el que Ñublense superó a #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 9 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/M1YN5J6HaH
Estadísticas de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
- Gabriel Graciani 36′
- Franco Rami 68′
- Israel Poblete 45′
- Javier Altamirano 50′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Perez
Campos
Bosso
Valencia
Graciani
Reyes
Rivera
Campusano
Jeraldino
Plaza
Avalos
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
6Pablo Calderon
-
7Fernando Ovelar
-
9Franco Rami
-
11Lucas Molina
-
16Diego Sanhueza
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18Diego Cespedes
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19Ignacio Tapia
-
22Alex Valdes
Castellon
Hormazabal
Zaldivia
Ramirez
Morales
Poblete
Barrera
Guerrero
Altamirano
Assadi
Vargas
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
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2Franco Calderon
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15Felipe Salomoni
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18Juan Martin Lucero
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21Marcelo Díaz
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23Ignacio Vasquez
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24Lucas Romero
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28Agustin Arce
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34Vicente Ramirez
¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U de Chile?
Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2026 el próximo domingo 19 de abril cuando visite desde las 12:30 horas a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Por su parte, la U de Chile jugará por la fecha 10 del torneo el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.