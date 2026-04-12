Ñublense consiguió un agónico triunfo sobre la U de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas. En un partido apretado, los diablos rojos se impusieron por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Diego Céspedes cerca del pitazo final.

Con este resultado, los chillanejos sumaron 16 puntos y escalaron hasta la cuarta posición del Campeonato Nacional 2026. El Romántico Viajero, por su parte, se quedó en el sexto lugar con 13 puntos y perdió una oportunidad clave para recortar distancia con los líderes del torneo.

El gol de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del partido llegó sobre el final del partido. En el minuto 91 Matías Zaldivia cometió una infracción cerca del área de la U de Chile, el cual le permitió a Ñublense acercarse a través de un tiro libre.

El encargado de patearlo fue Diego Céspedes, quien con un derechazo perfecto superó al portero Gabriel Castellón y le dio el triunfo a los diablos rojos en Chillán.

🤩⚽👹 UN RECONTRAGOLAZO



Diego Céspedes, en los descuentos, sacó este impecable remate de tiro libre para derrotar a Gabriel Castellón y anotar el único tanto con el que Ñublense superó a #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 9 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/M1YN5J6HaH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Estadísticas de Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Atlético Ñublense 0 0 Segunda parte Universidad de Chile Gabriel Graciani 36′

Franco Rami 68′ Israel Poblete 45′

Israel Poblete 45′ Javier Altamirano 50′ Summary

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Match Stats

Team Stats 68 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Franco Rami 67 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Ignacio Tapia 67 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Giovanny Avalos 65 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Agustin Arce 65 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Israel Poblete 65 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Ignacio Vasquez 65 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Lucas Assadi 57 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Franco Rami 57 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Ignacio Jeraldino 50 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Javier Altamirano 45 + 2 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Israel Poblete 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución entra : Diego Sanhueza 46 ‘ Atlético Ñublense Sustitución sale : Gabriel Graciani 36 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Gabriel Graciani Amonestación para Franco Rami. Cambio: se retira Giovanny Avalos y entra en su lugar Ignacio Tapia. Cambio: se retira Israel Poblete y entra en su lugar Agustin Arce. Cambio: se retira Lucas Assadi y entra en su lugar Ignacio Vasquez. Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Franco Rami. Amonestación para Javier Altamirano. Cambio: se retira Gabriel Graciani y entra en su lugar Diego Sanhueza. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] Amonestación para Israel Poblete. Amonestación para Gabriel Graciani. El árbitro da inicio al encuentro. Atlético Ñublense Atlético Ñublense 3-4-3 1 Nicola

Perez 5 Felipe

Campos 4 Osvaldo

Bosso 15 Sebastian

Valencia 8 Gabriel

Graciani 21 Lorenzo

Reyes 28 Manuel

Rivera 14 Jovany

Campusano 20 Ignacio

Jeraldino 10 Matias

Plaza 29 Giovanny

Avalos Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

25 Hernan Munoz



6 Pablo Calderon



7 Fernando Ovelar



9 Franco Rami



11 Lucas Molina



16 Diego Sanhueza



18 Diego Cespedes



19 Ignacio Tapia



22 Alex Valdes

Universidad de Chile Universidad de Chile 4-2-3-1 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 22 Matias

Zaldivia 5 Nicolas

Ramirez 14 Marcelo

Morales 8 Israel

Poblete 29 Lucas

Barrera 7 Maximiliano

Guerrero 19 Javier

Altamirano 10 Lucas

Assadi 11 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Fernando Gago

Suplentes

1 Cristopher Toselli



2 Franco Calderon



15 Felipe Salomoni



18 Juan Martin Lucero



21 Marcelo Díaz



23 Ignacio Vasquez



24 Lucas Romero



28 Agustin Arce



34 Vicente Ramirez

11 Faltas Cometidas 5 2 Fuera de Juego 0 38 Posesión de Balón 62 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tiros Fuera 3 2 Tiros a Puerta 1 0 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 9 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 13 1 Paradas 2 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 0 Corners 1ª Mitad 3 0 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Last Confrontations ATL 2 – 2 UNI 20/07/2025 UNI 5 – 0 ATL 15/02/2025 UNI 1 – 0 ATL 20/11/2024 UNI 4 – 1 ATL 03/11/2024 ATL 0 – 0 UNI 26/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U de Chile?

Ñublense volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2026 el próximo domingo 19 de abril cuando visite desde las 12:30 horas a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, la U de Chile jugará por la fecha 10 del torneo el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.