Universidad de Chile se ve en la necesidad de sumar de a tres en su próximo duelo por el Campeonato Nacional 2026, donde deberán visitar Viña del Mar para enfrentar a Everton. Es por ello que el técnico universitario, Fernando Gago, apunta a uno de las figuras del equipo y su reintegración en el equipo en los últimos duelos por una lesión superada.

Se trata de Lucas Assadi, quien durante la jornada pasada ante Ñublense volvió a la oncena titular, pero sin destacar en la derrota de los azules en Chillán. Ante la situación, Gago apunta a cómo se ve el regreso del joven enganche nacional y cuáles pueden ser sus papeles en la oncena del entrenador argentino.

Gago evalúa el reintegro de Assadi a la U

Durante esta jornada, Fernando Gago respondió ante la prensa en el Centro Deportivo Azul la situación actual de Lucas Assadi post recuperación de su lesión y reintegración a la oncena titular ante Ñublense, donde apuntó a que el jugador debe retomar su nivel que lo hizo destacar tanto en la temporada pasada.

“Está agarrando nuevamente el ritmo que necesita para tener buenos rendimientos y dé su mejor versión. Todos sabemos las condiciones que tiene, tenemos que explotarlo al máximo. Él debe sentirse cómodo en el campo, buenos entrenamientos y una buena recuperación de su nivel”, señaló Pintita en conferencia de prensa.

La posición de Assadi en el esquema Gago

Durante la ronda de preguntas en el CDA, Gago fue consultado sobre la posición de Lucas Assadi en la oncena titular y si existe la posibilidad de que comparta cancha junto al extremo izquierdo Ignacio Vásquez. Para el mandamás de los azules la respuesta es clara, donde señala que sí es posible y sólo depende del rendimiento y momento del jugador.

Hay que destacar que durante el último encuentro del Campeonato Nacional 2026 ante Ñublense, Lucas Assadi fue reemplazado por Ignacio Vásquez a los 65 minutos del complemento en lo que significó una derrota para la escuadra universitaria.

¿Cuándo juega U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile deberá trasladarse hasta Viña del Mar para visitar a Everton por la décima jornada del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Ruleteros y Azules se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 17:30 en el Estadio Sausalito.

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