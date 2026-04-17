Everton y la U de Chile se enfrentan este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los ruleteros llegan a este encuentro tras caer por la cuenta mínima frente a Deportes La Serena la fecha pasada, mientras que los azules cayeron por el mismo marcador en su visita a Ñublense. Así las cosas, ambos necesitan de forma urgente sumar de a tres para no complicar sus aspiraciones en el torneo.

¿Qué canal transmite Everton vs U de Chile EN VIVO?

El partido entre Everton de Viña del Mar y la Universidad de Chile se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

  • 📺 TV: TNT Sports Premium
  • 💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Everton vs U de Chile ONLINE por streaming?

El compromiso tendrá transmisión vía streaming a través de HBO Max.

  • 💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Everton vs U de Chile?

Everton vs U de Chile juegan este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

  • 🗓 Fecha: Sábado 18 de abril
  • 🕗 Hora: 17:30 horas
  • 🏟 Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

El encuentro es válido por la décima fecha del Campeonato Nacional 2026

Árbitros designados para Everton vs U de Chile

  • Árbitro: Cristián Garay
  • 1er asistente: Alan Sandoval
  • 2do asistente: Diego Gamboa
  • Cuarto árbitro: Miguel Araos
  • VAR: Rodrigo Carvajal
  • AVAR: Joaquín Arrué

Formación de Everton vs U de Chile

Everton:

Ignacio González; Hugo Magallanes, Emiliano Ramos, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Juaquín Moya, Benjamín Berríos, Braian Martínez; Alan Medina; Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

U de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldiva, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

Minuto a minuto Everton vs U de Chile

Primera Division – 2026 10E Journée
Everton CD
18/04/2026 17:30
Pas commencé
Universidad de Chile
  • Team Stats
Last Confrontations
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