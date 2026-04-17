Everton y la U de Chile se enfrentan este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los ruleteros llegan a este encuentro tras caer por la cuenta mínima frente a Deportes La Serena la fecha pasada, mientras que los azules cayeron por el mismo marcador en su visita a Ñublense. Así las cosas, ambos necesitan de forma urgente sumar de a tres para no complicar sus aspiraciones en el torneo.

¿Qué canal transmite Everton vs U de Chile EN VIVO?

El partido entre Everton de Viña del Mar y la Universidad de Chile se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Everton vs U de Chile ONLINE por streaming?

El compromiso tendrá transmisión vía streaming a través de HBO Max.

💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Everton vs U de Chile?

Everton vs U de Chile juegan este sábado 18 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

🗓 Fecha: Sábado 18 de abril

🕗 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

El encuentro es válido por la décima fecha del Campeonato Nacional 2026

Árbitros designados para Everton vs U de Chile

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Diego Gamboa

Cuarto árbitro: Miguel Araos

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Joaquín Arrué

Formación de Everton vs U de Chile

Everton:

Ignacio González; Hugo Magallanes, Emiliano Ramos, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Juaquín Moya, Benjamín Berríos, Braian Martínez; Alan Medina; Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

U de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldiva, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

Minuto a minuto Everton vs U de Chile