Universidad de Chile viaja a Viña del Mar sumida en un clima de tensión interna tras las últimas polémicas arbitrales, pero Fernando Gago decidió cortar el problema de raíz. En la antesala del vital duelo frente a Everton, el técnico argentino marcó una contundente distancia con los reclamos públicos de sus propios jugadores, desmintiendo supuestas gestiones de la directiva ante la ANFP.

Además de apagar el incendio extradeportivo a exactos 30 días de haber asumido el cargo, el estratega zanjó definitivamente el misterio sobre el estado físico de Charles Aránguiz. El “Príncipe” arrastra complicaciones que lo marginan de las canchas desde el 10 de marzo, forzando al cuerpo técnico a tomar una resolución drástica para proteger el patrimonio deportivo del club.

Fernando Gago frena las quejas del plantel de la U de Chile por los arbitrajes

El técnico desaprobó las quejas públicas de sus dirigidos y negó rotundamente que la concesionaria esté presionando a la comisión arbitral. Tras los encendidos descargos de figuras como Marcelo Morales, quien acusó que el equipo se ha sentido perjudicado tras la caída en Chillán, Gago instaló un cortafuegos inmediato en el Centro Deportivo Azul.

“De los árbitros no voy a hablar, porque hay aciertos y errores. Es una cuestión lógica del juego”, sentenció el DT en conferencia. Lejos de respaldar la molestia institucional que habría derivado en reuniones con Roberto Tobar, el argentino fue tajante: “No me consta que la U tuviera reuniones, y creo que no es cierto… Jamás pediré algo sobre un árbitro”.

¿Qué decisión tomó el cuerpo técnico de Gago con la lesión de Charles Aránguiz?

Gago ordenó frenar en seco el retorno del volante tras sufrir una sobrecarga física, reservándolo de forma exclusiva para el Clásico Universitario. El ex DT de Boca Juniors dejó en claro que no cederá ante la urgencia de los resultados si eso implica poner en riesgo a uno de sus referentes.

“Tuvo una sobrecarga esta semana, entonces preferimos que trate de llegar lo mejor posible para la semana que viene. Necesito a los futbolistas en su máxima condición y sin apurarlos”, explicó. De esta forma, el mediocampista sumará más de un mes de inactividad oficial, apuntando todos sus cartuchos a la reaparición frente a Universidad Católica.

¿Cuál es el balance del primer mes de Gago y cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

El entrenador evalúa positivamente sus primeros 30 días de trabajo, priorizando el impacto físico en el plantel de cara a un calendario exigente. El desafío más próximo del “Romántico Viajero” será este sábado 18 de abril a las 17:30 horas frente a Everton en Sausalito, donde están obligados a sumar para no perderle pisada a Colo Colo en la cima del torneo. Los focos del actual proceso se dividen en tres claves: