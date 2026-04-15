Universidad de Chile volvió a cuestionar el arbitraje tras el empate con Ñublense, marcado por la jugada en que Yovany Campusano no fue expulsado por una plancha sobre Javier Altamirano. Marcelo Morales, tomó la vocería y aseguró que el plantel se siente afectado por decisiones que han incidido en los resultados.

El defensor planteó que la situación no es aislada y que el criterio arbitral ha sido inconsistente en distintas fechas. Desde el camarín azul, no se centran solo en la jugada puntual, sino en cómo este tipo de decisiones puede impactar en la tabla.

Morales insiste en el perjuicio arbitral en la U de Chile

Marcelo Morales abordó directamente el tema y apuntó a la repetición de situaciones que, según su visión, han terminado afectando al equipo en partidos recientes. “Nos preocupa, han sido partidos en que hemos perdido puntos por eso”.

“Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Se toma de distinto criterio una misma jugada en distintos partidos. Nos molesta. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra se cobran otras cosas”, continuó el formado en la U.

El lateral también hizo referencia al rol del VAR y agregó que “no deberíamos incidir en la decisión de los árbitros, sino preocuparnos en lo que debemos hacer y ellos en hacer su pega. Hay gente en el VAR pendiente de eso”.

Morales proyecta sus metas en la U

Más allá del reclamo, el jugador destacó su presente en el equipo y la confianza que ha recibido por parte del cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago, en un contexto donde ha logrado continuidad como titular.

“Los conozco hace muchos años a algunos, feliz de la confianza que me da el cuerpo técnico. Me siento feliz por el apoyo de los hinchas y también de los compañeros”, comentó.

Además detalló que el técnico “no te exige algo de otro mundo. Me ha enseñado bastante con su experiencia en Europa, hablo con él, los PF, el nutricionista. Estoy dispuesto a seguir mejorando. Gago me pide que vaya por dentro, que no solo desborde”.

En esa línea, también abordó sus objetivos personales luego de los acercamientos que existieron desde el extranjero en el último tiempo:“Es bonito que lleguen esos elogios. Hubo acercamientos hace un tiempo, pero quedó en eso. Tengo que retomar lo que hice el 2024, llegar a la selección nuevamente. Esas son mis aspiraciones”.