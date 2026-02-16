Universidad de Chile tuvo dos días libres en medio de un momento en que surgen los cuestionamientos, pero no todos se quedaron en la casa. Mientras el plantel descansa, hubo un jugador que igual llegó al Centro Deportivo Azul.

Marcelo Morales se presentó en el CDA pese a que el cuerpo técnico había liberado domingo y lunes. El lateral izquierdo sigue con su plan metiéndole en lo físico, consciente de que todavía no está al 100%.

Marcelo Morales fue el único de la U que entrenó en el CDA

Morales llegó como refuerzo esta temporada, pero no aterrizó en plenitud. Por eso trabaja con un plan especial junto al staff: doble jornada, bloques específicos de resistencia y fuerza, además de un control nutricional al detalle.

La idea es clara: ponerse a punto lo antes posible para transformarse en opción real para Francisco Meneghini. El propio jugador mostró que no afloja. Desde el CDA subió una imagen entrenando y escribió: “Que sea una buena semana”.

La historia de Marcelo Morales en Instagram / ©Captura.

La U tuvo libre, pero ya piensa en Limache

El Romántico Viajero viene de disputar dos partidos seguidos entre viernes y sábado. El descanso estaba definido con anticipación por el cuerpo técnico y no fue una reacción por el momento del equipo.

El martes vuelven todos a entrenar para preparar el cruce ante Deportes Limache por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.