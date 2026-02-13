Marcelo Morales regresó a Universidad de Chile para cubrir una zona sensible tras la salida de Matías Sepúlveda. Sin embargo, su retorno no se instaló en el debate por lo futbolístico, sino por su condición física. El lateral volvió desde el New York Red Bulls sin pretemporada y con un margen de sobrepeso que obligó a una reacción inmediata en el Centro Deportivo Azul.

El equipo azul, que ya convive con presión tras un arranque irregular en el Campeonato Nacional 2026, decidió no esperar. El área médica y el cuerpo técnico activaron un plan específico para acelerar su puesta a punto y reducir los tiempos de adaptación competitiva.

⚖️ ¿Cuántos kilos de sobrepeso tiene Marcelo Morales en la U de Chile?

De acuerdo a información publicada por El Deportivo, el lateral volvió con cinco kilos sobre su peso ideal. La cifra encendió el protocolo interno.

El jugador fue sometido a una dieta estricta supervisada por el equipo de nutrición del club y a un régimen diferenciado de entrenamientos que contempla doble jornada diaria. Mientras el resto del plantel concluye la práctica con Francisco Meneghini, Morales permanece realizando trabajos específicos orientados a bajar masa grasa y recuperar explosividad.

El programa incluye seguimiento nutricional personalizado, entrenamientos en doble turno, trabajo específico de acondicionamiento y monitoreo permanente de parámetros físicos. El objetivo es claro: que el lateral recupere su mejor versión en el menor tiempo posible y vuelva a competir por la titularidad en la banda izquierda.

Meneghini fue transparente respecto a su situación: “Está claro que por su temporada 2025 y no hacer pretemporada con nosotros, va a estar un poquito por detrás y se va a tener que poner a punto”.

Pero también dejó un respaldo futbolístico fuerte: “Es un jugador que tuvo un gran nivel en 2024. A mi modo de ver, el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. Tiene una capacidad física muy grande”.

🔄 ¿Por qué Marcelo Morales volvió a la U de Chile tras su paso por la MLS?

El retorno se concretó en calidad de préstamo por un año luego de una etapa irregular en Estados Unidos, marcada por lesiones y escasa continuidad. El propio jugador lo reconoció:

“El año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 2024”.

Ante la salida de Sepúlveda, la banda izquierda quedó con alternativas limitadas. Morales pasó de ser una opción a convertirse en una necesidad estratégica para el plantel.

🔥 ¿Qué dijo Marcelo Morales sobre su sobrepeso y las críticas en la U de Chile?

El debate en redes fue inmediato. Las imágenes de su regreso al CDA instalaron la conversación sobre su condición física y el propio jugador decidió enfrentarlo sin rodeos.

Marcelo Morales fue claro al referirse a los comentarios: “La verdad es que no me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo”.

El lateral también confirmó que ya está trabajando intensamente para recuperar su mejor forma: “Sobre la condición física, he estado poniéndome puesta a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo”.

No es la primera vez que su físico se transforma en tema. En 2024 incluso fue liberado de una convocatoria por índices de grasa elevados, episodio que recordó con tono relajado: “Quedé como el ‘Guatón Morales’, ja, ja, ja, pero no importa. Gordito pero feliz”.

Hoy el foco está puesto en su respuesta dentro de la cancha. La U activó el plan. Ahora Morales debe responder.

🚨 ¿Puede Marcelo Morales ser titular pronto en la U de Chile?

Hoy parte en desventaja física respecto al resto del plantel. La prioridad interna es que alcance su peso ideal cuanto antes para competir en igualdad de condiciones. En un equipo que necesita estabilidad defensiva y profundidad por izquierda, su recuperación se transformó en un asunto estratégico. La U no puede darse el lujo de esperar demasiado.

🧾 En resumen

Marcelo Morales volvió a la U con cinco kilos de sobrepeso.

El club activó un plan físico y nutricional urgente.

Entrena en doble jornada para acelerar su puesta a punto.

Parte en desventaja física respecto al plantel.

La U necesita recuperar su mejor versión cuanto antes.

