Durante la temporada 2026, Universidad de Chile se ha enfrentado al complejo fantasma de las lesiones, el cual ha obligado a los técnicos azules a buscar jugadores jóvenes para jugar en el primer equipo. Si bien no eran la primera opción, han demostrado su calidad de juego y se han ganado un puesto por lo menos en las citaciones de Fernando Gago, por lo que durante esta jornada tres de ellos firmaron su primer contrato profesional con los universitarios.

Se trata del lateral Diego Vargas, y los volantes Elías Rojas y Matías Riquelme, que durante esta jornada sellaron su primer acuerdo profesional con el club laico. Si bien es su primer contrato, los tres jugadores ya han sido partícipes de diversos encuentros con el equipo, tanto de la mano de Fernando Gago como anteriormente de el ex técnico azul Francisco Meneghini.

¡Felicidades, azules!

Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme sellaron su vínculo con el Romántico Viajero al firmar su primer contrato profesional 🔵🔴



Mucho éxito defendiendo la camiseta más linda del mundo 🤘🏼 pic.twitter.com/qOlPjMRVUp — Universidad de Chile (@udechile) April 16, 2026

Las tres opciones juveniles de Fernando Gago

El Romántico Viajero asegura la extensión de contrato de tres jóvenes que ya han sido considerados en el primer equipo, y que han visto acción en la Copa de la Liga o en el Campeonato Nacional 2026.

En la era de Fernando Gago al mando del club universitario, los volantes Elías Rojas y Matías Riquelme debutaron por los encuentros válidos por la Copa de la Liga y fueron convocados para los partidos ante La Serena, Unión La Calera y Audax Italiano.

Por su parte, el lateral izquierdo Diego Vargas no ha visto acción en las canchas al mando de “Pintita” por una pubalgia que le impide ser convocado y una opción para el técnico. A pesar de ello, el joven defensor de 19 años debutó con Universidad de Chile, de la mano de Francisco Meneghini, en el Campeonato Nacional 2026 ante Palestino.

Las palabras de Manuel Mayo por asegurar tres promesas azules

Tras la reunión y firma de los tres cadetes universitarios, el Gerente Deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, revela la importancia de los jóvenes en el proyecto a futuro del club, el cual se enfoca en formar jugadores que peleen en el primer equipo.

“Los tres ya debutaron. Dan este paso importante para el club al ser profesionales, el cual se lo han ganado. Queremos formar jugadores que se ganen el puesto, y nos ayuden a ganar partidos y después campeonatos. Los tres son buenos chicos identificados con el club”, indicó Manuel Mayo tras la firma del primer contrato profesional de Rojas, Vargas y Riquelme.

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