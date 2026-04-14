Neymar anotó un gol en torneos Conmebol después de 14 años y lo hizo en el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta de Paraguay en el estadio Urbano Caldeira por la Copa Sudamericana 2026, en la segunda fecha del Grupo B. El brasileño sigue firme en su lucha por retomar un buen nivel con el objetivo de jugar el Mundial 2026.

La estrella brasileña no marcaba en una competición de clubes de nuestro continente desde 2012, cuando en la Recopa Sudamericana le hizo un gol a U de Chile en Pacaembú.

¿Cómo fue el gol de Neymar en el Santos vs Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana 2026?

Neymar anotó en los cuatro minutos de juego tras una gran jugada de Gabigol por la izquierda que terminó con una definición del exjugador de Barcelona y PSG en el área chica de la escuadra de Recoleta.

De todas formas no fue el mejor partido de Ney: falló varias ocasiones de gol, aunque la más insólita ocurrió en los 34′, momento en el que el propio Gabigol robó un balón en la salida rival, pero Neymar terminó fallando con el arquero adelantado y el arco desguarnecido.

Recolesta igualó el partido en los descuentos del primer tiempo, con un tanto de Richard Ortiz en los 45+1′.

Estadísticas de Santos vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. D – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Santos FC
14/04/2026 20:30
1
1
Half Time : 1 1
Finalizado
Recoleta
  • Neymar 4′
  • Neymar 33′
  • Gabriel Bontempo 42′
  • Richart Ortiz 45′
  • Marcos Pereira 22′
  • Fernando Galeano 79′
  • Oscar Toledo 84′
  • Richart Ortiz 89′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
89 ‘
Recoleta
Tarjeta amarilla : Richart Ortiz
84 ‘
Recoleta
Tarjeta amarilla : Oscar Toledo
84 ‘
Recoleta
Sustitución entra : Claudio Garay
84 ‘
Recoleta
Sustitución sale : Hector Lopez
84 ‘
Recoleta
Sustitución entra : Mathias Masi
84 ‘
Recoleta
Sustitución sale : Fernando Galeano
84 ‘
Santos FC
Sustitución entra : Lautaro Diaz
84 ‘
Santos FC
Sustitución sale : Igor Vinicius
79 ‘
Recoleta
Tarjeta amarilla : Fernando Galeano
75 ‘
Santos FC
Sustitución entra : Rafael Gonzaga
75 ‘
Santos FC
Sustitución sale : Gonzalo Escobar
72 ‘
Recoleta
Sustitución entra : Juan Isidro Nuñez
72 ‘
Recoleta
Sustitución sale : Manuel Schupp
64 ‘
Santos FC
Sustitución entra : Benjamin Rollheiser
64 ‘
Santos FC
Sustitución sale : Moises Vieira
64 ‘
Santos FC
Sustitución entra : Miguelito
64 ‘
Santos FC
Sustitución sale : Gabriel Bontempo
64 ‘
Santos FC
Sustitución entra : Thaciano
64 ‘
Santos FC
Sustitución sale : Gabriel Barbosa
60 ‘
Recoleta
Sustitución entra : Junior Noguera
60 ‘
Recoleta
Sustitución sale : Thiago Vidal
60 ‘
Recoleta
Sustitución entra : Blas Medina
60 ‘
Recoleta
Sustitución sale : Claudio Figueredo
45 + 1 ‘
Recoleta
Penalti : Richart Ortiz
42 ‘
Santos FC
Tarjeta amarilla : Gabriel Bontempo
33 ‘
Santos FC
Tarjeta amarilla : Neymar
22 ‘
Recoleta
Tarjeta amarilla : Marcos Pereira
4 ‘
Santos FC
Gol regular : Neymar
[ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Amonestación para Richart Ortiz.
Amonestación para Oscar Toledo.
Cambio: se retira Hector Lopez y entra en su lugar Claudio Garay.
Cambio: se retira Fernando Galeano y entra en su lugar Mathias Masi.
Cambio: se retira Igor Vinicius y entra en su lugar Lautaro Diaz.
Amonestación para Fernando Galeano.
Cambio: se retira Gonzalo Escobar y entra en su lugar Rafael Gonzaga.
Cambio: se retira Manuel Schupp y entra en su lugar Juan Isidro Nuñez.
Cambio: se retira Moises Vieira y entra en su lugar Benjamin Rollheiser.
Cambio: se retira Gabriel Bontempo y entra en su lugar Miguelito.
Cambio: se retira Gabriel Barbosa y entra en su lugar Thaciano.
Cambio: se retira Thiago Vidal y entra en su lugar Junior Noguera.
Cambio: se retira Claudio Figueredo y entra en su lugar Blas Medina.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Richart Ortiz (Recoleta) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Gabriel Bontempo.
Amonestación para Neymar.
Amonestación para Marcos Pereira.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Neymar!
El árbitro da inicio al encuentro.
Santos FC
4-2-3-1
Gabriel Brazao 77
Gabriel
Brazao
Igor Vinicius 18
Igor
Vinicius
Adonis Frias 98
Adonis
Frias
Luan Peres 14
Luan
Peres
Gonzalo Escobar 31
Gonzalo
Escobar
Gustavo Henrique 48
Gustavo
Henrique
William Arao 15
William
Arao
Gabriel Bontempo 49
Gabriel
Bontempo
Neymar 10
Neymar
Moises Vieira 21
Moises
Vieira
Gabriel Barbosa 9
Gabriel
Barbosa
  • Entrenador
  • 0
    Cuca Alexi Stival
  • Suplentes
  • 1
    Diogenes
  • 4
    Lucas Verissimo
  • 5
    Joao Schmidt
  • 7
    Robinho Junior
  • 11
    Rony
  • 16
    Thaciano
  • 19
    Lautaro Diaz
  • 22
    Alvaro Barreal
  • 28
    Christian Oliva
  • 30
    Miguelito
  • 32
    Benjamin Rollheiser
  • 38
    Rafael Gonzaga
Recoleta
4-4-2
Oscar Toledo 13
Oscar
Toledo
Claudio Figueredo 14
Claudio
Figueredo
Marcos Pereira 4
Marcos
Pereira
Luis Cardozo 3
Luis
Cardozo
Luis Mendoza 28
Luis
Mendoza
Hector Lopez 19
Hector
Lopez
Fernando Galeano 8
Fernando
Galeano
Ronal Dominguez 7
Ronal
Dominguez
Manuel Schupp 31
Manuel
Schupp
Richart Ortiz 9
Richart
Ortiz
Thiago Vidal 24
Thiago
Vidal
  • Entrenador
  • 0
    Jorge Gonzalez
  • Suplentes
  • 1
    Andres Marsengo
  • 15
    Blas Medina
  • 16
    Carlos Vera
  • 21
    Claudio Garay
  • 20
    Marcelo Canete
  • 27
    Julio Dominguez
  • 22
    Francisco Pacher
  • 39
    Giuseppe Guggiari
  • 10
    Junior Noguera
  • 23
    Juan Isidro Nuñez
  • 34
    Mathias Masi
  • 37
    Juan Falcon
10
Faltas Cometidas
19
2
Fuera de Juego
3
78
Posesión de Balón
22
2
Tarjetas Amarillas
4
6
Tiros Fuera
0
6
Tiros a Puerta
1
6
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
9
0
Penaltis
1
8
Tiros Libres
5
0
Paradas
3
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
3
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
1
Corners 1ª Mitad
2
5
Corners 2ª Mitad
0
71
Posesión de Balón 1ª Mitad
29
85
Posesión de Balón 2ª Mitad
15
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
12
Last Confrontations
SAN 1 – 1 REC 14/04/2026

¿Cuándo le hizo un gol Neymar a U de Chile?

En 2012 Santos y U de Chile jugaron la Recopa Sudamericna al ser los campeones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2011, respectivamente.

La ida fue el 22 de agosto en el estadio Nacional con un empate 0-0 y un penal mandado a las nubes por parte de Neymar, mientras que la revancha fue el 26 de septiembre en Brasil con triunfo por 2-0 para el elenco brasileño, con goles de Ney y Peres.

En ese duelo de vuelta también falló un penal Neymar, aunque esta vez atajado de forma extraordinaria por Johnny Herrera.

¿Cuándo vuelven a jugar Neymar y Santos?

El Santos de Neymar tendrá su próximo duelo este domingo 19 de abril a las 15:00 horas en un partidazo ante Fluminense por el Brasileirao.

Por la Copa Sudamericana 2026 retorna a la acción el martes 28 de abril a las 18:00 horas contra San Lorenzo en Argentina.

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