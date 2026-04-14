Neymar anotó un gol en torneos Conmebol después de 14 años y lo hizo en el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta de Paraguay en el estadio Urbano Caldeira por la Copa Sudamericana 2026, en la segunda fecha del Grupo B. El brasileño sigue firme en su lucha por retomar un buen nivel con el objetivo de jugar el Mundial 2026.

La estrella brasileña no marcaba en una competición de clubes de nuestro continente desde 2012, cuando en la Recopa Sudamericana le hizo un gol a U de Chile en Pacaembú.

¿Cómo fue el gol de Neymar en el Santos vs Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana 2026?

Neymar anotó en los cuatro minutos de juego tras una gran jugada de Gabigol por la izquierda que terminó con una definición del exjugador de Barcelona y PSG en el área chica de la escuadra de Recoleta.

De todas formas no fue el mejor partido de Ney: falló varias ocasiones de gol, aunque la más insólita ocurrió en los 34′, momento en el que el propio Gabigol robó un balón en la salida rival, pero Neymar terminó fallando con el arquero adelantado y el arco desguarnecido.

Recolesta igualó el partido en los descuentos del primer tiempo, con un tanto de Richard Ortiz en los 45+1′.

Estadísticas de Santos vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. D – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Santos FC 1 1 Half Time : 1 1 Finalizado Recoleta Neymar 4′ Neymar 33′

Gabriel Bontempo 42′ Richart Ortiz 45′ Marcos Pereira 22′

Marcos Pereira 22′ Fernando Galeano 79′

Fernando Galeano 79′ Oscar Toledo 84′

Oscar Toledo 84′ Richart Ortiz 89′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 89 ‘ Recoleta Tarjeta amarilla : Richart Ortiz 84 ‘ Recoleta Tarjeta amarilla : Oscar Toledo 84 ‘ Recoleta Sustitución entra : Claudio Garay 84 ‘ Recoleta Sustitución sale : Hector Lopez 84 ‘ Recoleta Sustitución entra : Mathias Masi 84 ‘ Recoleta Sustitución sale : Fernando Galeano 84 ‘ Santos FC Sustitución entra : Lautaro Diaz 84 ‘ Santos FC Sustitución sale : Igor Vinicius 79 ‘ Recoleta Tarjeta amarilla : Fernando Galeano 75 ‘ Santos FC Sustitución entra : Rafael Gonzaga 75 ‘ Santos FC Sustitución sale : Gonzalo Escobar 72 ‘ Recoleta Sustitución entra : Juan Isidro Nuñez 72 ‘ Recoleta Sustitución sale : Manuel Schupp 64 ‘ Santos FC Sustitución entra : Benjamin Rollheiser 64 ‘ Santos FC Sustitución sale : Moises Vieira 64 ‘ Santos FC Sustitución entra : Miguelito 64 ‘ Santos FC Sustitución sale : Gabriel Bontempo 64 ‘ Santos FC Sustitución entra : Thaciano 64 ‘ Santos FC Sustitución sale : Gabriel Barbosa 60 ‘ Recoleta Sustitución entra : Junior Noguera 60 ‘ Recoleta Sustitución sale : Thiago Vidal 60 ‘ Recoleta Sustitución entra : Blas Medina 60 ‘ Recoleta Sustitución sale : Claudio Figueredo 45 + 1 ‘ Recoleta Penalti : Richart Ortiz 42 ‘ Santos FC Tarjeta amarilla : Gabriel Bontempo 33 ‘ Santos FC Tarjeta amarilla : Neymar 22 ‘ Recoleta Tarjeta amarilla : Marcos Pereira 4 ‘ Santos FC Gol regular : Neymar [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. Amonestación para Richart Ortiz. Amonestación para Oscar Toledo. Cambio: se retira Hector Lopez y entra en su lugar Claudio Garay. Cambio: se retira Fernando Galeano y entra en su lugar Mathias Masi. Cambio: se retira Igor Vinicius y entra en su lugar Lautaro Diaz. Amonestación para Fernando Galeano. Cambio: se retira Gonzalo Escobar y entra en su lugar Rafael Gonzaga. Cambio: se retira Manuel Schupp y entra en su lugar Juan Isidro Nuñez. Cambio: se retira Moises Vieira y entra en su lugar Benjamin Rollheiser. Cambio: se retira Gabriel Bontempo y entra en su lugar Miguelito. Cambio: se retira Gabriel Barbosa y entra en su lugar Thaciano. Cambio: se retira Thiago Vidal y entra en su lugar Junior Noguera. Cambio: se retira Claudio Figueredo y entra en su lugar Blas Medina. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Richart Ortiz (Recoleta) anota desde el punto de penalti! Amonestación para Gabriel Bontempo. Amonestación para Neymar. Amonestación para Marcos Pereira. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Neymar! El árbitro da inicio al encuentro. Santos FC Santos FC 4-2-3-1 77 Gabriel

Brazao 18 Igor

Vinicius 98 Adonis

Frias 14 Luan

Peres 31 Gonzalo

Escobar 48 Gustavo

Henrique 15 William

Arao 49 Gabriel

Bontempo 10 Neymar 21 Moises

Vieira 9 Gabriel

Barbosa Entrenador

0 Cuca Alexi Stival

Suplentes

1 Diogenes



4 Lucas Verissimo



5 Joao Schmidt



7 Robinho Junior



11 Rony



16 Thaciano



19 Lautaro Diaz



22 Alvaro Barreal



28 Christian Oliva



30 Miguelito



32 Benjamin Rollheiser



38 Rafael Gonzaga

Recoleta Recoleta 4-4-2 13 Oscar

Toledo 14 Claudio

Figueredo 4 Marcos

Pereira 3 Luis

Cardozo 28 Luis

Mendoza 19 Hector

Lopez 8 Fernando

Galeano 7 Ronal

Dominguez 31 Manuel

Schupp 9 Richart

Ortiz 24 Thiago

Vidal Entrenador

0 Jorge Gonzalez

Suplentes

1 Andres Marsengo



15 Blas Medina



16 Carlos Vera



21 Claudio Garay



20 Marcelo Canete



27 Julio Dominguez



22 Francisco Pacher



39 Giuseppe Guggiari



10 Junior Noguera



23 Juan Isidro Nuñez



34 Mathias Masi



37 Juan Falcon

10 Faltas Cometidas 19 2 Fuera de Juego 3 78 Posesión de Balón 22 2 Tarjetas Amarillas 4 6 Tiros Fuera 0 6 Tiros a Puerta 1 6 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 9 0 Penaltis 1 8 Tiros Libres 5 0 Paradas 3 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 3 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 1 Corners 1ª Mitad 2 5 Corners 2ª Mitad 0 71 Posesión de Balón 1ª Mitad 29 85 Posesión de Balón 2ª Mitad 15 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 12 Last Confrontations SAN 1 – 1 REC 14/04/2026

¿Cuándo le hizo un gol Neymar a U de Chile?

En 2012 Santos y U de Chile jugaron la Recopa Sudamericna al ser los campeones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2011, respectivamente.

La ida fue el 22 de agosto en el estadio Nacional con un empate 0-0 y un penal mandado a las nubes por parte de Neymar, mientras que la revancha fue el 26 de septiembre en Brasil con triunfo por 2-0 para el elenco brasileño, con goles de Ney y Peres.

En ese duelo de vuelta también falló un penal Neymar, aunque esta vez atajado de forma extraordinaria por Johnny Herrera.

¿Cuándo vuelven a jugar Neymar y Santos?

El Santos de Neymar tendrá su próximo duelo este domingo 19 de abril a las 15:00 horas en un partidazo ante Fluminense por el Brasileirao.

Por la Copa Sudamericana 2026 retorna a la acción el martes 28 de abril a las 18:00 horas contra San Lorenzo en Argentina.