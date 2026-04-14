Neymar anotó un gol en torneos Conmebol después de 14 años y lo hizo en el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta de Paraguay en el estadio Urbano Caldeira por la Copa Sudamericana 2026, en la segunda fecha del Grupo B. El brasileño sigue firme en su lucha por retomar un buen nivel con el objetivo de jugar el Mundial 2026.
La estrella brasileña no marcaba en una competición de clubes de nuestro continente desde 2012, cuando en la Recopa Sudamericana le hizo un gol a U de Chile en Pacaembú.
¿Cómo fue el gol de Neymar en el Santos vs Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana 2026?
Neymar anotó en los cuatro minutos de juego tras una gran jugada de Gabigol por la izquierda que terminó con una definición del exjugador de Barcelona y PSG en el área chica de la escuadra de Recoleta.
De todas formas no fue el mejor partido de Ney: falló varias ocasiones de gol, aunque la más insólita ocurrió en los 34′, momento en el que el propio Gabigol robó un balón en la salida rival, pero Neymar terminó fallando con el arquero adelantado y el arco desguarnecido.
Recolesta igualó el partido en los descuentos del primer tiempo, con un tanto de Richard Ortiz en los 45+1′.
Estadísticas de Santos vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026
- Neymar 4′
- Neymar 33′
- Gabriel Bontempo 42′
- Richart Ortiz 45′
- Marcos Pereira 22′
- Fernando Galeano 79′
- Oscar Toledo 84′
- Richart Ortiz 89′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Brazao
Vinicius
Frias
Peres
Escobar
Henrique
Arao
Bontempo
Vieira
Barbosa
- Entrenador
-
0Cuca Alexi Stival
- Suplentes
-
1Diogenes
-
4Lucas Verissimo
-
5Joao Schmidt
-
7Robinho Junior
-
11Rony
-
16Thaciano
-
19Lautaro Diaz
-
22Alvaro Barreal
-
28Christian Oliva
-
30Miguelito
-
32Benjamin Rollheiser
-
38Rafael Gonzaga
Toledo
Figueredo
Pereira
Cardozo
Mendoza
Lopez
Galeano
Dominguez
Schupp
Ortiz
Vidal
- Entrenador
-
0Jorge Gonzalez
- Suplentes
-
1Andres Marsengo
-
15Blas Medina
-
16Carlos Vera
-
21Claudio Garay
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20Marcelo Canete
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27Julio Dominguez
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22Francisco Pacher
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39Giuseppe Guggiari
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10Junior Noguera
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23Juan Isidro Nuñez
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34Mathias Masi
-
37Juan Falcon
¿Cuándo le hizo un gol Neymar a U de Chile?
En 2012 Santos y U de Chile jugaron la Recopa Sudamericna al ser los campeones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2011, respectivamente.
La ida fue el 22 de agosto en el estadio Nacional con un empate 0-0 y un penal mandado a las nubes por parte de Neymar, mientras que la revancha fue el 26 de septiembre en Brasil con triunfo por 2-0 para el elenco brasileño, con goles de Ney y Peres.
En ese duelo de vuelta también falló un penal Neymar, aunque esta vez atajado de forma extraordinaria por Johnny Herrera.
¿Cuándo vuelven a jugar Neymar y Santos?
El Santos de Neymar tendrá su próximo duelo este domingo 19 de abril a las 15:00 horas en un partidazo ante Fluminense por el Brasileirao.
Por la Copa Sudamericana 2026 retorna a la acción el martes 28 de abril a las 18:00 horas contra San Lorenzo en Argentina.