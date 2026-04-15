El presente de Leandro Fernández en Argentinos Juniors está a años luz de la versión eléctrica que encandiló a la hinchada de Universidad de Chile. El “Pájaro Loco”, que partió al “Bicho” de La Paternal a inicios de 2026, vive hoy un auténtico calvario deportivo que lo tiene relegado al ostracismo. Según reveló el periodista Alejandro Calumite en diálogo con Bolavip, la paciencia del técnico Nicolás Díez se habría agotado definitivamente debido al bajo rendimiento y la falta de gol del ariete. La situación es tan crítica que en Argentina ya no se preguntan si triunfará, sino cuándo se irá, alimentando de inmediato las especulaciones sobre un posible retorno al Centro Deportivo Azul para reencontrarse con su amigo Fernando Gago.

¿Por qué Leandro Fernández no juega en Argentinos Juniors?

El análisis desde Buenos Aires es lapidario respecto al momento del atacante. Según el mencionado periodista, especializado en la actualidad de Argentinos Juniors, Fernández perdió el puesto por cuestiones netamente futbolísticas y de actitud táctica. “Cuando entró no rindió y no viene siendo muy tenido en cuenta. Definitivamente, como dicen en Chile, está borrado por el entrenador por rendimiento”, aseguró el comunicador.

A esto se suma la falta de puntería en momentos clave, lo que terminó por romper la confianza del cuerpo técnico. “Rindió poco, erró un par de penales clave y no lo veo que vaya a tener mucho lugar, sinceramente”, añadió Calumite, rematando con una crítica a su estilo de juego: “Me parece que es un jugador más individual y no enganchó en el juego colectivo del equipo”.

La trama secreta de su salida de la U y la opción de volver con Gago

El complejo momento de Fernández en Argentina coincide con la sequía goleadora que afecta a la U de Gago. Cabe recordar que la partida del “Lea” estuvo rodeada de polémica; según reveló hace unos días Juvenal Olmos, la dirigencia de Azul Azul habría forzado su salida. “Yo tengo información que el técnico fue presionado internamente para sacar al futbolista”, detalló el comentarista en TNT Sports, desmitificando que fuera una decisión puramente técnica.

Hoy, con la delantera azul mermada por las lesiones, el nombre de Fernández vuelve a tomar fuerza. La relación con el actual DT es un factor clave. El propio Fernando Gago reconoció el vínculo cercano: “Con Leandro tengo una relación cercana. Me llamó para contarme un poco lo que era el club”. Por su parte, el jugador nunca ocultó su deseo de revancha: “Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar”.

¿Cuándo podría salir Leandro Fernández de Argentinos Juniors?

Aunque el contrato del delantero expira recién a fines de 2026, la falta de minutos y el clima hostil en La Paternal podrían acelerar los plazos. Ante la consulta de si el jugador terminará el año en el club trasandino, Calumite fue categórico: “No sé si llega a fin de año. No sé si no se va a mitad de año. Por ahí, este fin de semana no está ni convocado”. De confirmarse su salida en el mercado de invierno, la U aparece como el destino natural para un jugador que necesita recuperar la alegría y el gol.

La moneda está en el aire para Leandro Fernández. Mientras en Argentina le cierran las puertas del equipo, en Chile el fantasma de sus goles sigue sobrevolando un Estadio Nacional que extraña su irreverencia. Con un mercado de pases a la vuelta de la esquina y la necesidad urgente de Gago por reforzar el ataque, el “borrado” de Argentinos Juniors podría transformarse en el gran golpe del invierno azul. ¿Pesará más el presente amargo en Buenos Aires o la historia de amor inconclusa con el Romántico Viajero?