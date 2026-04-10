La salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile a comienzos de la temporada 2026 sigue generando repercusiones, especialmente ante la falta de gol que aqueja al equipo de Fernando Gago por las constantes lesiones de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Pese a que en su momento se apuntó a una decisión técnica de Francisco Meneghini, recientemente se desclasificó una historia de presiones internas por parte de la dirigencia de Azul Azul para forzar la partida del atacante argentino.

La información apunta a que el estratega no habría tenido total autonomía en la conformación del plantel, lo que terminó con Fernández rescindiendo su contrato para emigrar gratis a Argentinos Juniors. Mientras el “Lea” vive un presente irregular en Argentina, los hinchas azules cuestionan una gestión que hoy tiene al club buscando soluciones de emergencia en el mercado.

¿Por qué se fue Leandro Fernández de Universidad de Chile?

Leandro Fernández dejó Universidad de Chile debido a presiones internas de la dirigencia hacia el entonces técnico Francisco Meneghini para sacarlo del plantel. Según reveló Juvenal Olmos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la decisión no fue netamente futbolística: “Yo tengo información, y nunca lo digo, que el técnico fue presionado internamente para sacar al futbolista y ahí él cometió un error respecto a las bondades de los otros atacantes que trajo”, detalló el ex seleccionador nacional.

Esta situación forzó un acuerdo entre el jugador y Azul Azul para poner fin anticipado a un vínculo al que todavía le restaba un año de vigencia. Tras su salida, Fernández recaló en Argentinos Juniors, dejando un vacío en el ataque azul que ni Rivero ni Lucero han podido llenar debido a sus recurrentes problemas físicos durante el primer semestre de 2026.

¿Cómo es el presente de Leandro Fernández en Argentinos Juniors?

Leandro Fernández atraviesa un complejo momento en Argentinos Juniors, donde ha perdido protagonismo y no registra goles en lo que va de la temporada 2026. Las estadísticas del atacante trasandino en el “Bicho” reflejan una pérdida total de ritmo: suma apenas nueve partidos disputados, una sola titularidad y escasos 217 minutos en cancha. Su situación se agravó tras fallar un penal decisivo en la tanda ante Midland por la Copa Argentina, lo que lo ha relegado en la consideración del técnico Nicolás Díez.

Pese a este escenario hostil en Argentina, el delantero no cerró las puertas a un eventual retorno al Centro Deportivo Azul. Al momento de su partida, el jugador fue enfático: “Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar”.

¿Qué relación tiene Fernando Gago con Leandro Fernández?

El actual técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, mantiene una relación cercana con Leandro Fernández tras haber sido compañeros en Vélez Sarsfield durante 2020. Al asumir la banca de los azules, “Pintita” reconoció que mantuvo contacto con el delantero antes de su arribo a Chile: “Con Leandro tengo una relación cercana. Me llamó para contarme un poco lo que era el club y la situación. Yo todavía no tenía nada firmado, así que le mentí y le dije que no sabía”, confesó el entrenador.

Esta cercanía alimenta las especulaciones sobre un posible regreso del atacante en el próximo mercado de pases, considerando que la U busca reforzar su delantera y que Fernández no está sumando los minutos esperados en el fútbol argentino.

Con el “Nelson Oyarzún” de Chillán como próximo desafío este domingo ante Ñublense, la U intenta enfocarse en lo deportivo mientras el fantasma de Leandro Fernández sobrevuela el CDA. Las revelaciones sobre las presiones directivas ponen una presión extra sobre la gerencia deportiva de cara al mercado de invierno. ¿Será la amistad con Gago y la necesidad de goles el puente definitivo para el regreso del “Pájaro Loco” al Estadio Nacional?