Universidad de Chile enfrenta una urgencia ofensiva tras la lesión de Octavio Rivero, lo que ha motivado a referentes históricos a exigir la repatriación de Leandro Fernández para julio. El delantero, que hoy milita en Argentinos Juniors con escasa continuidad, es el nombre elegido por César Vaccia y Héctor Hoffens para potenciar el ataque laico en el segundo semestre.

La falta de especialistas en el área y la relación del jugador con Fernando Gago instalan una presión inmediata sobre Azul Azul para recuperar a una pieza que dejó el club a principios de temporada. Este movimiento asoma como el refuerzo clave para subsanar la falta de variantes en la delantera universitaria.

¿Qué goleador piden los históricos de la U como refuerzo para julio?

César Vaccia y Héctor Hoffens exigen el regreso de Leandro Fernández a Universidad de Chile para el mercado de invierno de 2026. Los referentes azules consideran que el atacante trasandino es la pieza necesaria para el esquema de Fernando Gago ante la falta de gol. Según reportó el medio La Magia Azul, Vaccia cuestionó la decisión de dejarlo partir: “Paqui (Meneghini) no tenía razón. Era un jugador probado, iba a andar bien. A mí dámelo siempre”, sentenció el técnico bicampeón sobre el “Lea”.

¿Cuál es el presente de Leandro Fernández en Argentinos Juniors?

El atacante registra apenas cinco minutos jugados en los últimos cuatro compromisos oficiales con el cuadro de La Paternal. Esta falta de protagonismo ha activado el interés por su retorno al Centro Deportivo Azul, dado que no ha logrado consolidarse en el esquema de Nicolás Diez. Para César Vaccia, la jerarquía de Leandro Fernández se mantiene intacta pero requiere un cambio de ambiente: “No siente el mismo amor o motivación que cuando jugaba en la U”. Por su parte, Héctor Hoffens sugirió que su salida del club no fue estrictamente técnica: “Hay algo mal en la salida de Fernández, no fue solo por la parte futbolística”.

¿Por qué la U debería buscar a Leandro Fernández como refuerzo extranjero?

La necesidad surge ante la falta de especialistas netos de área tras la cirugía de Octavio Rivero y la veteranía de otros referentes. Héctor Hoffens advirtió que la actual planilla de Fernando Gago tiene pocas alternativas de finalización. “Sería difícil su vuelta, pero la U necesita otro delantero. No tiene hombres netos de ataque salvo Vargas”, puntualizó el histórico exjugador. La posibilidad de liberar un cupo de extranjero en julio facilitaría la operación para concretar el fichaje de Leandro Fernández, cumpliendo así con la exigencia de los ídolos del club.

En resumen

El Pedido: César Vaccia y Héctor Hoffens solicitan repatriar a Leandro Fernández en julio.

César Vaccia y Héctor Hoffens solicitan repatriar a Leandro Fernández en julio. El Motivo: Falta de especialistas en ataque tras la operación de Octavio Rivero.

Falta de especialistas en ataque tras la operación de Octavio Rivero. Presente: Leandro Fernández ha perdido la titularidad en Argentinos Juniors (5 minutos en 4 partidos).

Leandro Fernández ha perdido la titularidad en Argentinos Juniors (5 minutos en 4 partidos). Fichaje: La cercanía con Fernando Gago asoma como factor clave para concretar su refuerzo.

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