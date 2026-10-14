Datos Clave Último partido: La U goleó 6-0 a Ñublense el lunes 12 de octubre en Rancagua. Próximo desafío: Los azules recibirán a Deportes Antofagasta el miércoles 21 de octubre por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Objetivo del parón: La pausa permitirá regular las cargas y recuperar jugadores antes de buscar la remontada.

Universidad de Chile tendrá varios días sin competencia oficial antes de afrontar uno de sus desafíos importantes de octubre. Después de la goleada por 6-0 ante Ñublense, los azules deberán esperar hasta el miércoles 21 de octubre para volver a la cancha, cuando reciban a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

El amplio triunfo conseguido el lunes 12 en el estadio El Teniente de Rancagua dejó una buena sensación futbolística, pero ahora el equipo de Fernando Gago deberá aprovechar el tiempo disponible para preparar una serie que comenzó cuesta arriba. En la ida, disputada en el norte, la U cayó por 2-0 ante los Pumas y quedó obligada a remontar para seguir en carrera.

En medio de esta pausa, Víctor Hugo Castañeda conversó con Al Aire Libre y entregó su mirada sobre los efectos que puede tener el calendario en el plantel azul. El exentrenador de la U apuntó a que no es posible determinar de antemano si tantos días sin jugar serán beneficiosos o perjudiciales.

“Este parate estaba programado, entonces no sabes si es bueno o malo hasta que empiezas a jugar de vuelta”, explicó.

¿Para qué le puede servir el parón a la U?

Más allá de la falta de competencia, Castañeda planteó que el equipo debe concentrarse en aprovechar las jornadas disponibles: “Pero sí sirve para nivelar las cargas y recuperar lesionados. La verdad es que lo tienes que tomar de buena forma, porque la programación ya estaba hecha y no hay mucho que hacer, salvo adecuarse a ella y tratar de sacarle el mejor provecho”, agregó.

La pausa también le dará al cuerpo técnico margen para trabajar aspectos futbolísticos y preparar el partido de vuelta con mayor tiempo entre encuentros.

La U busca revertir la serie ante Antofagasta

El próximo desafío será el miércoles 21 de octubre, desde las 20:00 horas, frente a Deportes Antofagasta. La revancha tiene su estadio todavía por confirmar, aunque Rancagua aparece como una alternativa para recibir el encuentro.

La U necesita ganar por dos goles para igualar el marcador global y forzar una definición de penales, mientras que una victoria por tres o más tantos le permitiría clasificar directamente a semifinales.

Por ahora, los azules deberán combinar descanso, recuperación y trabajo en cancha antes de afrontar una llave decisiva.