Datos Clave Goleada: La U venció 6-0 a Ñublense en Rancagua. Segundo: Los azules son sublíderes y recortaron a nueve la distancia con Colo Colo. Complicados: Ñublense sufrió su quinta derrota seguida y empieza a enredarse abajo.

El 5 de diciembre del 2021, Universidad de Chile decretaba a Rancagua como su nueva “tierra santa”. El milagroso triunfo ante Unión La Calera por 3-2 hizo que evitara un descenso que estaba casi sentenciado. Hoy, cinco años después, los azules vuelven a ilusionarse con algo que solo la obra divina puede concretar.

El Romántico Viajero venció por 6-0 a Ñublense en el último duelo de la fecha 24 del Campeonato Nacional y quedó, por ahora, de manera solitaria en el segundo lugar. Pero lo más importante, restó tres puntos de diferencia a Colo Colo y está a nueve del primer puesto.

La tarea, claro está, parece titánica. Pero los tres partidos sin ganar del Cacique y el rendimiento mostrado hoy por el equipo laico, bien puede dar para tener una mínima cuota de esperanza. Incluso, más de alguno en El Teniente volvió a mencionar la palabra “milagro”.

Ñublense no fue rival para la U

El DT de Ñublense, Juan José Ribera llegaba a este partido como una bestia negra para la U. Desde hace siete partidos que los azules no derrotaban al Coto, pero hoy, el equipo del formado en la UC dio escasa resistencia. Por algo sumó su quinta derrota consecutiva y si no se enriela, perfectamente puede sufrir en la parte baja en las últimas fechas.

Universidad de Chile dominó de principio a fin, casi sin resistencia. A los 13’, Maxi Guerrero entró por solo por el sector derecho aprovechando todas las licencias que brindaba la zaga visitante y puso el 1-0 con un potente remate.

A los 37’, un nuevo disparo del puntero se desvió en un defensor chillanejo, descolocando a Nicola Pérez, decretando el segundo de la fría tarde rancagüina.

Para más remate, a los 45+3’ Ñublense sufría aún más con la expulsión de Pablo Calderón, que derrumbó definitivamente a la visita.

Universidad de Chile. Los azules volvieron a abrazarse en El Teniente, tras golear a Ñublense. ©Photosport

U de Chile completa la goleada

Con el hombre de menos, Ribera intentó recomponer a su equipo con dos cambios al iniciar el complemento. Pero no hubo caso.

A los 56’, Agustín Arce empezó a construir la apabullante goleada. El joven volante azul marcó el tercero con un gran toque de distinción. Ya a esas alturas, la U se floraba y deleitaba a sus hinchas.

A los 73’, con un disparo de zurda, Gonzalo Reyna hizo el cuarto y Eduardo Vargas concretaba el quinto a los 75’. El partido era solo una exhibición azul. Ingresaron Marcelo Díaz para los aplausos y Juan Martín Lucero para sumar confianza.

El sexto tanto del partido fue obra de Fabián Hormazábal tras pase de Matías Zaldivia en los 85′, desnudando una vez más el infantil nivel de la zaga de los Diablos Rojos.

Lo que viene para Universidad de Chile

Tras la expresiva victoria, el cuadro de Fernando Gago se enfoca nuevamente en Copa Chile. El próximo miércoles 21 de octubre recibe en el duelo de vuelta por cuartos de final a Antofagasta, donde deberá remontar el 0-2 de la ida para intentar clasificar a semifinales del certamen.

Posteriormente, por el Campeonato Nacional recibirá a Everton de Viña del Mar e irá al Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica en partido clave en la lucha por el Chile 2. Y quien dice, tal vez también por algo más.