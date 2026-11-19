Datos Clave El título: Colo Colo es campeón con 61 puntos y la fecha 28 ya no cambia la cima. Chile 2: La U suma 51 y la UC 49; el segundo va directo a la fase de grupos de la Libertadores. El fondo: La Calera (24), la UdeC (26) y Cobresal (27) pelean por no ser uno de los dos que descienden.

La Liga de Primera ya tiene campeón, pero la fecha 28, que se juega entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, mueve casi todo lo demás. Colo Colo llega con 61 puntos y la corona asegurada, y detrás de él hay al menos tres carreras abiertas con solo nueve puntos por repartir para cada equipo.

Según las bases que resumió T13, el campeón y el segundo de la tabla van directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027; el tercero debe jugar ante el campeón de la Copa Chile por un cupo en la fase 2, y del cuarto al sexto lugar clasifican a la Copa Sudamericana. Los dos últimos pierden la categoría.

Chile 2: dos puntos y un clásico en el Monumental

La U de Chile es segunda con 51 puntos y la Universidad Católica tercera con 49, según la tabla de Emol. Sus calendarios en las tres fechas finales:

U de Chile: O’Higgins de visita (sábado 21, 18:00 horas), Deportes Concepción de visita (fecha 29) y Unión La Calera de local (fecha 30).

O’Higgins de visita (sábado 21, 18:00 horas), Deportes Concepción de visita (fecha 29) y Unión La Calera de local (fecha 30). Universidad Católica: Colo Colo de visita (domingo 22, 18:00 horas), Huachipato de local (fecha 29) y Universidad de Concepción de visita (fecha 30).

El orden de los partidos pesa: la U juega 24 horas antes y puede llegar al domingo con cinco puntos de ventaja. Si eso ocurre, la UC tendría que ganar el clásico ante el campeón para no quedar a un paso de resignarse al tercer lugar. Ya analizamos quién tiene el calendario más duro en esa pelea.

El tercer lugar tampoco está cerrado del todo. Deportes Limache y Everton suman 40 puntos y pueden llegar a 49, la cifra actual de la UC.

Sudamericana: ocho equipos en cinco puntos

La zona media es la más apretada del torneo. Del cuarto al undécimo lugar hay solo cinco puntos de diferencia:

4° Deportes Limache, 40 puntos.

5° Everton, 40.

6° Coquimbo Unido, 38.

7° Palestino, 38.

8° Deportes Concepción, 38.

9° Deportes La Serena, 37.

10° Huachipato, 36.

11° Ñublense, 35.

La fecha 28 trae tres cruces directos entre ellos: Coquimbo Unido vs Everton (sábado, 12:00 horas), Huachipato vs Deportes Concepción (domingo, 12:00) y Deportes Limache vs Deportes La Serena (domingo, 20:30). Ñublense, en tanto, visita a la Universidad de Concepción en un duelo que también toca la parte baja.

Descenso: tres equipos para dos lugares

Abajo, Unión La Calera es último con 24 puntos, la Universidad de Concepción tiene 26 y Cobresal 27. Audax Italiano, con 30, y O’Higgins, con 31, todavía no están a salvo en lo matemático.

El viernes abre con dos partidos clave: Cobresal recibe a Audax a las 18:00 horas en El Salvador y Palestino a La Calera a las 20:30 en La Cisterna, con la transmisión que detallamos en nuestra guía del partido. El sábado, la UdeC recibe a Ñublense en el Ester Roa. La fecha 29 trae además el duelo directo entre La Calera y la UdeC.

Nuestra lectura: el domingo puede dejar dos carreras definidas

Si la U gana en Rancagua y la UC no suma en el Monumental, la pelea por Chile 2 quedaría a un paso de cerrarse con dos fechas por jugar. En el fondo, un triunfo de Cobresal el viernes lo dejaría a seis puntos de La Calera antes de que los cementeros salgan a la cancha, una presión que los obligaría a ganar en La Cisterna para no quedar casi condenados.

La fecha se cierra el domingo 22 a las 20:30 horas con Deportes Limache vs Deportes La Serena, y la fecha 29 se juega el fin de semana del 29 de noviembre.