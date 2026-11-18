O’Higgins y la U de Chile se enfrentan este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium, la señal que emite todos los partidos de la U en el campeonato, según la guía de Zapping.

Para los azules es un partido clave en la pelea por el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Para el Capo de Provincia, es uno de los tres partidos que le quedan para cerrar un torneo en el que todavía mira de reojo la parte baja.

Horario, estadio y transmisión de O’Higgins vs U de Chile

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Instancia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

La programación de la ANFP también fija ese sábado, a las 18:30 horas, la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis en Santa Laura.

¿Cómo llegan O’Higgins y la U?

La U es segunda con 51 puntos, producto de 15 triunfos, seis empates y seis derrotas, con 47 goles a favor y 22 en contra, según la tabla de ESPN. En sus últimos cuatro partidos de liga goleó 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton, perdió 1-0 con la UC en el clásico universitario y le ganó 2-1 a Cobresal el 8 de noviembre.

O’Higgins es duodécimo con 31 puntos: nueve triunfos, cuatro empates y 14 derrotas. Llega golpeado por la final de la Copa de la Liga, que perdió 3-0 ante Coquimbo Unido el sábado 14 en Santa Laura, como contamos en la crónica de esa final.

El cuadro rancagüino está siete puntos por encima de Unión La Calera, último con 24, y cinco sobre la Universidad de Concepción, penúltima con 26, con nueve puntos todavía en juego.

Lo que se juega en el Chile 2

La UC, tercera con 49 puntos, juega un día después: visita a Colo Colo el domingo 22 a las 18:00 horas en el Monumental. Por eso los cruzados sabrán el resultado de la U antes de salir a la cancha.

Si la U gana en Rancagua, llegará a 54 puntos y obligará a la UC a ganar el clásico para seguir a tiro. En la fecha 29, ambos juegan a la misma hora el domingo 29 de noviembre: la U visita a Deportes Concepción y la UC recibe a Huachipato. Revisamos el calendario completo de los dos en esta nota sobre la pelea por el Chile 2.

El sábado, desde las 18:00 horas, la U abre en El Teniente un fin de semana que puede dejar encaminado el segundo lugar del torneo.