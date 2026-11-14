Datos Clave El resultado: Coquimbo Unido venció 3-0 a O’Higgins en el Estadio Santa Laura y es el primer campeón de la historia de la Copa de la Liga. Los goles: Luis Riveros marcó dos veces y Guido Vadalá anotó el otro, en los descuentos del primer tiempo. El premio: El Pirata se queda con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

Coquimbo Unido es el primer campeón de la Copa de la Liga. El equipo de Hernán Caputto goleó 3-0 a O’Higgins este sábado en el Estadio Santa Laura, con dos goles de Luis Riveros y uno de Guido Vadalá, y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027.

La final, que estaba pendiente desde julio y llegó tras varias reprogramaciones, se resolvió prácticamente en el primer tiempo: el Pirata se fue al descanso arriba por dos goles y liquidó el partido al comienzo del complemento.

Riveros abrió el camino y Vadalá golpeó antes del descanso

El primer gol llegó a los 31 minutos. Luis Riveros aprovechó una gran acción de Cristián Zavala para poner el 1-0, según el registro de Cooperativa.

Cuando O’Higgins buscaba llegar con vida al entretiempo, Coquimbo golpeó otra vez. En los descuentos de la primera mitad, tras un tiro de esquina, Fernández remató, el arquero Carabalí dio rebote y Guido Vadalá apareció para el 2-0, según el relato de La Tercera.

El tercero de Riveros cerró la final

El segundo tiempo recién comenzaba cuando Riveros firmó su doblete. Fue a la salida de un contragolpe: el delantero tocó con Vadalá, recibió de vuelta y definió entre el palo y el arquero para el 3-0.

Desde ahí, el partido se volvió más áspero que futbolístico. Hubo un momento de tensión en el área de Coquimbo, con jugadores de ambos equipos encarados, y varias tarjetas amarillas. O’Higgins tuvo su opción más clara en un remate de Ogaz desde fuera del área que pasó rozando el palo.

El Pirata, en cambio, estuvo más cerca del cuarto: Vadalá vio cómo le sacaban un remate en la línea tras un córner y, en una contra, Lucas Pratto quedó solo frente a Carabalí, que le achicó bien para evitar una goleada mayor.

Qué gana Coquimbo con el título

Más allá del trofeo, la final entregaba premios concretos. Coquimbo se queda con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y con la clasificación a la Supercopa del próximo año, según las bases recordadas por La Tercera.

El camino no fue simple: en semifinales eliminó a Unión La Calera por penales (5-4), tras igualar 1-1 en el global. O’Higgins, por su parte, había dejado en el camino a Ñublense, también desde los doce pasos.

Nuestra lectura: un golpe de autoridad en el momento justo

Esta es nuestra lectura, basada en lo ocurrido en cancha. Coquimbo no solo ganó: resolvió la final con eficacia en los momentos clave, con goles justo antes y justo después del descanso, los dos tramos que suelen definir un partido único. O’Higgins nunca encontró la forma de responder a esos golpes.

Para el cuadro rancagüino, la derrota pesa doble: la final era una oportunidad histórica para el club de Lucas Bovaglio, como repasamos en la previa de la final.

Coquimbo celebra el primer título de la Copa de la Liga y ya mira la Libertadores 2027. O’Higgins, en tanto, vuelve a enfocarse en el cierre de la Liga de Primera tras la fecha FIFA.