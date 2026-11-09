Datos Clave Riesgo: Seis equipos pueden ocupar los dos últimos lugares y quedan nueve puntos en disputa, según Cooperativa. Calendario: Los rivales de O’Higgins suman 129 puntos y los de Ñublense 89, según la tabla tras la fecha 27. Duelos directos: Cuatro de los partidos que quedan enfrentan a dos candidatos al descenso entre sí.

El descenso de la Liga de Primera no se define solo por los puntos que tiene cada equipo, sino por a quién le toca enfrentar. Con Unión La Calera (24), Universidad de Concepción (26), Cobresal (27), Audax Italiano (30), O’Higgins (31) y Ñublense (35) todavía en riesgo, el orden de los rivales pesa tanto como la tabla.

Seis equipos, tres fechas y cuatro duelos entre candidatos

Según Cooperativa, los dos últimos de la tabla perderán la categoría y la fecha 27 dejó a seis equipos con opciones matemáticas. Los máximos posibles son 44 para Ñublense, 40 para O’Higgins, 39 para Audax Italiano, 36 para Cobresal, 35 para la UdeC y 33 para La Calera.

Cuatro partidos enfrentan a dos candidatos entre sí: Cobresal contra Audax Italiano y UdeC contra Ñublense en la fecha 28, y Cobresal contra Ñublense y UdeC contra La Calera en la fecha 29. Ese último cruce, entre los dos últimos de la tabla, es el más directo de todos.

El calendario, rival por rival

Con los puntos que cada rival tenía tras la fecha 27, según la tabla de La Tercera, el calendario de los seis se ordena así, del más pesado al más liviano:

O’Higgins, 129 puntos: Universidad de Chile (51), Everton (40) y Coquimbo Unido (38).

Universidad de Chile (51), Everton (40) y Coquimbo Unido (38). Cobresal, 126: Audax Italiano (30), Ñublense (35) y Colo Colo (61).

Audax Italiano (30), Ñublense (35) y Colo Colo (61). Unión La Calera, 115: Palestino (38), Universidad de Concepción (26) y Universidad de Chile (51).

Palestino (38), Universidad de Concepción (26) y Universidad de Chile (51). Universidad de Concepción, 108: Ñublense (35), Unión La Calera (24) y Universidad Católica (49).

Ñublense (35), Unión La Calera (24) y Universidad Católica (49). Audax Italiano, 102: Cobresal (27), Palestino (38) y Deportes La Serena (37).

Cobresal (27), Palestino (38) y Deportes La Serena (37). Ñublense, 89: Universidad de Concepción (26), Cobresal (27) y Huachipato (36).

La fecha 28 se juega entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre: Cobresal recibe a Audax Italiano el viernes a las 18:00 horas, Palestino y La Calera juegan ese día a las 20:30, O’Higgins recibe a la U el sábado a las 18:00 y la UdeC enfrenta a Ñublense a las 20:30.

Qué dice el calendario sobre el descenso

Esta es nuestra lectura, basada solo en los números anteriores: el calendario más duro es el de O’Higgins, que juega contra la U, que pelea el segundo lugar, y contra dos equipos con 38 y 40 puntos. Tiene 31 puntos y siete de ventaja sobre La Calera, pero ese margen se acorta si sus tres rivales siguen sumando.

Cobresal depende de sí mismo, según Cooperativa: si gana sus tres partidos llega a 36 y supera a la UdeC y a La Calera. Pero cierra de local con Colo Colo, el líder con 61 puntos, y ese es el rival más fuerte de cualquier calendario de los seis. Ñublense, en cambio, enfrenta a dos equipos de la zona baja y a Huachipato, y con una victoria puede asegurar la permanencia, según el mismo medio.

Para La Calera y la UdeC, el margen es mínimo. Cooperativa recuerda que si el equipo de Concepción gana sus tres partidos llega a 35, pero igual necesitará ayuda de otros resultados. La diferencia de gol, primer criterio de desempate, juega en contra: -27 para la UdeC y -19 para La Calera, frente a -11 de Cobresal.

La definición parte el viernes 20 de noviembre con Cobresal y Audax Italiano. Antes de eso, la pelea por el segundo lugar también sigue abierta, como contamos en la programación de la fecha 28 y en las cuentas del descenso antes de la fecha 27.