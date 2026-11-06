Universidad de Concepción y O’Higgins se enfrentan este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas (Chile) en el Estadio Ester Roa, de Collao, por la fecha 27 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y por TNT Sports en la plataforma Max, según la cartelera de transmisiones de la fecha.

Hora y estadio

Hora: 20:00 horas (Chile).

20:00 horas (Chile). Fecha: domingo 8 de noviembre.

domingo 8 de noviembre. Estadio: Ester Roa, Collao, Concepción.

Ester Roa, Collao, Concepción. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

El duelo estaba previsto para el jueves 5 de noviembre y la ANFP lo reprogramó para el domingo, según informó Biobío el 3 de noviembre. El mismo día, la ANFP adelantó Universidad Católica vs. Deportes Limache a las 12:30 horas.

Cómo ver el partido

El partido se ve por TNT Sports Premium, en televisión, y por TNT Sports en Max, en streaming. Los hinchas que solo tengan acceso a una de las dos plataformas pueden revisar nuestra guía de dónde ver los ocho partidos de la fecha 27, donde se detalla qué duelos van solo por HBO Max.

¿Cómo llegan la UdeC y O’Higgins?

En la tabla que publicó Cooperativa el 29 de octubre, tras la fecha 26, la Universidad de Concepción era 15ª con 23 puntos, en zona de descenso, y O’Higgins 12º con 31. Son datos de esa fecha: no incluyen los partidos jugados después.

O’Higgins venció a Ñublense el 31 de octubre en El Teniente de Rancagua, por la Liga de Primera. El conjunto rancagüino también aparece en la Copa Chile, donde espera a Colo Colo en semifinales.

Qué se juegan en el Ester Roa

Para la Universidad de Concepción, el partido es una final por la permanencia: la tabla de Cooperativa la ubicaba en zona de descenso, junto con Unión La Calera, a cuatro fechas del cierre del campeonato. Para O’Higgins, ganar sería alejarse de esa zona antes de la fecha 28, que se juega entre el 20 y el 22 de noviembre, según la programación de la ANFP.

Para seguir a los dos equipos, revisa las páginas de Universidad de Concepción y de O’Higgins. El domingo, el duelo del Ester Roa cierra la jornada, y se juega después de los que definen el título y el Chile 2.