Datos Clave Colo Colo vs UdeC: viernes 30 de octubre, 19:00 horas, Estadio Monumental. Clásico Universitario: domingo 1 de noviembre, 17:15 horas, Claro Arena. Cierre: lunes 2 de noviembre, con Limache vs Audax Italiano y Deportes Concepción vs Palestino.

La fecha 26 de la Liga de Primera se disputará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con Colo Colo recibiendo a la Universidad de Concepción en el Monumental y el Clásico Universitario entre la UC y la U de Chile el domingo 1 de noviembre, a las 17:15 horas en el Claro Arena.

La programación completa de la fecha 26

Según la programación publicada por la ANFP, estos son los ocho partidos:

Viernes 30 de octubre: Colo Colo vs Universidad de Concepción, 19:00 horas, Estadio Monumental; Coquimbo Unido vs Unión La Calera, 19:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Colo Colo vs Universidad de Concepción, 19:00 horas, Estadio Monumental; Coquimbo Unido vs Unión La Calera, 19:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sábado 31 de octubre: O’Higgins vs Ñublense, 20:00 horas, Estadio El Teniente.

O’Higgins vs Ñublense, 20:00 horas, Estadio El Teniente. Domingo 1 de noviembre: Huachipato vs Deportes La Serena, 12:00 horas; Cobresal vs Everton, 14:15 horas, Estadio El Cobre; Universidad Católica vs Universidad de Chile, 17:15 horas, Claro Arena.

Huachipato vs Deportes La Serena, 12:00 horas; Cobresal vs Everton, 14:15 horas, Estadio El Cobre; Universidad Católica vs Universidad de Chile, 17:15 horas, Claro Arena. Lunes 2 de noviembre: Deportes Limache vs Audax Italiano, 18:00 horas; Deportes Concepción vs Palestino, 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Las fuentes consultadas no informan los canales de transmisión. Los publicaremos en cada ficha de “¿Quién transmite?” cuando estén confirmados.

Colo Colo llega sin ganar hace cuatro fechas

El líder recibe a la UdeC tras el 1-1 con Palestino, su cuarto partido sin victorias, como contamos en esta nota. El resultado de la fecha 25 dejó a la U a siete puntos del Cacique, según Cooperativa.

El Clásico Universitario y el “Chile 2”

El duelo en el Claro Arena es clave para el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores. La UC cayó 3-1 ante Unión La Calera y quedó a seis puntos de la U, que goleó 4-1 a Everton, de acuerdo con Cooperativa.

Los cruzados tienen un partido pendiente: el miércoles 28 de octubre enfrentan a Audax Italiano, a las 20:30 horas, según T13. Allí está el detalle de dónde verlo.

El árbitro del clásico será Diego Flores, asistido por José Retamal y Wladimir Muñoz, con Franco Jiménez como cuarto árbitro, informó Cooperativa Deportes.

Qué significa para la pelea por el título

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: T13 publicó el lunes una fórmula para que Colo Colo fuese campeón este fin de semana, que exigía que la U cayera ante Everton. Eso no ocurrió, por lo que el cuadro albo no podrá celebrar el título en esta fecha por esa vía y la definición se traslada a las próximas jornadas.

Mientras tanto, el viernes a las 19:00 horas Colo Colo intentará cortar su racha en el Monumental, y el domingo la U y la UC se medirán con el segundo lugar en juego.