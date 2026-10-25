Datos Clave Liga de Primera: Cuatro partidos de la fecha 25, a las 12:30, 15:00, 17:30 y 20:00 horas. TV y streaming: Los cuatro se ven por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. Desde España: Celta vs. Betis de Manuel Pellegrini, a las 12:15 horas de Chile.

Este domingo 25 de octubre se juegan cuatro partidos de la fecha 25 de la Liga de Primera, con Colo Colo en Santa Laura y Universidad Católica en La Calera como focos. Los cuatro se transmiten por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. Todos los horarios son de Chile.

La agenda de la fecha 25 para este domingo

12:30 horas: Ñublense vs. Coquimbo Unido.

Ñublense vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas: Unión La Calera vs. Universidad Católica, con arbitraje de Cristián Garay.

Unión La Calera vs. Universidad Católica, con arbitraje de Cristián Garay. 17:30 horas: Palestino vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, con arbitraje de Piero Maza.

Palestino vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, con arbitraje de Piero Maza. 20:00 horas: Universidad de Concepción vs. Deportes Limache.

Colo Colo busca sostener su ventaja en Santa Laura

El Cacique llega como líder con 54 puntos, nueve más que la U, y con ganas de dejar atrás la goleada 5-2 ante Coquimbo Unido en su última presentación liguera. Fernando Ortiz sorprendió en la citación: Gabriel Maureira quedó fuera, Vozinha será el titular y Fernando de Paul vuelve a las nóminas tras una larga lesión. También regresa Claudio Aquino y se confirmó la baja de Marcos Bolados por problemas musculares.

Vozinha viajará a Londres después del partido para asistir a la gala del Balón de Oro. Enfrente estará Palestino, quinto con 37 puntos y con la mira en la Copa Sudamericana, que viene de empatar 2-2 con Deportes Limache. Será además el primer cruce entre los técnicos Guillermo Farré y Ortiz. Repasamos el detalle en nuestra guía de dónde ver a Palestino vs. Colo Colo.

La UC visita a un colista urgido por la permanencia

Universidad Católica llega con cuatro victorias seguidas en el torneo, pero con poca actividad: su último partido fue la eliminación de la Copa Chile ante Unión La Calera, porque el duelo con Audax Italiano del 10 de octubre se suspendió por el aluvión en Las Condes. Daniel Garnero formará con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Los dirigidos por John Armijo son colistas con 18 puntos y vienen de empatar 1-1 con Deportes Concepción. La UC pelea con la U por el segundo lugar, que da el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores. Todo sobre este partido en ¿Quién transmite Unión La Calera vs. Universidad Católica?.

Concepción y Limache cierran la jornada

A las 20:00 horas, Universidad de Concepción recibe a Deportes Limache. Los universitarios son penúltimos con 23 puntos, dos menos que Cobresal, el primero fuera de la zona roja, y necesitan sumar para no quedar atrapados abajo.

Pellegrini y el Betis, desde Balaídos

Fuera de Chile, Manuel Pellegrini visita con el Real Betis al Celta de Vigo a las 12:15 horas, por la jornada 10 de La Liga. El técnico chileno dijo antes del partido que “es injusto comparar un momento con una temporada”, y su colega Claudio Giráldez calificó al Betis como “un equipo muy difícil de contrarrestar”.

Qué mirar hoy

Con lo publicado, la jornada tiene dos lecturas claras. Arriba, Colo Colo puede estirar su ventaja de nueve puntos si gana en Santa Laura, aunque llega con un golpe reciente. Abajo, La Calera y Universidad de Concepción juegan partidos de permanencia, y la UC necesita sumar para no perder terreno en la pelea por el Chile 2.

La fecha 25 se cierra el lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas, con Universidad de Chile vs. Everton en el estadio El Teniente de Rancagua. Ya explicamos por qué la U juega en Rancagua.