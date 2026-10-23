Datos Clave Líder: Colo Colo suma 54 puntos tras 24 fechas, nueve más que la U. Zonas: Colo Colo y la U van a Libertadores; Católica, tercera, queda en la zona de Duelo Chile 4. Abajo: Universidad de Concepción (23) y Unión La Calera (18) ocupan hoy los puestos de descenso.

La Liga de Primera vuelve este viernes 23 de octubre con la fecha 25 y seis jornadas por jugar. Colo Colo llega como líder con 54 puntos, nueve más que Universidad de Chile, que tiene 45, y doce más que Universidad Católica, tercera con 42 y un partido menos.

La cima: Colo Colo, con nueve puntos de ventaja

El Cacique tiene 17 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con una diferencia de gol de +23. La U suma 13 triunfos, 6 empates y 5 caídas, y la UC lleva 13 victorias, 3 empates y 7 derrotas en 23 partidos.

Colo Colo llega con dudas recientes: acumula tres partidos sin victorias. Su próximo desafío es visitar a Palestino el domingo, un duelo con horario y canal confirmados para Chile.

Libertadores, Sudamericana y la zona intermedia

La tabla deja a Colo Colo y la U en zona de Libertadores, y a Católica en la de Duelo Chile 4. Los cupos a la Copa Sudamericana quedan hoy para Everton (39), Palestino (37) y Deportes Limache (34).

Detrás aparecen Huachipato con 34, Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Ñublense con 32, Deportes La Serena con 30 y Audax Italiano con 28 tras 23 partidos. Huachipato y Limache igualan en puntos y los separa la diferencia de gol, que favorece al segundo (+8 contra -5).

El fondo: La Calera y U. de Concepción

Unión La Calera es último con 18 puntos y Universidad de Concepción lo sigue con 23, ambos en zona de descenso. Cobresal, con 25, supera por dos puntos a la zona de descenso y O’Higgins, con 27, por cuatro.

Los números que ordenan la tabla

La diferencia de gol refleja la distancia entre los de arriba y los de abajo: Colo Colo tiene +23 y la U +22, mientras Católica suma +16 y Everton +13. En el otro extremo, Universidad de Concepción tiene -22 y La Calera -21, las peores cifras del campeonato.

Entre los equipos que pelean por un lugar en copas internacionales, Palestino y Limache tienen una diferencia de gol mucho menor (+3 y +8), por lo que cada punto pesa más en la lucha por los cupos a la Sudamericana.

La fecha 25: quién juega cuándo

Viernes 23, 20:00: Audax Italiano vs Huachipato, estadio Bicentenario de La Florida.

Audax Italiano vs Huachipato, estadio Bicentenario de La Florida. Sábado 24, 12:30: Deportes La Serena vs Deportes Concepción.

Deportes La Serena vs Deportes Concepción. Sábado 24, 20:00: O’Higgins vs Cobresal.

O’Higgins vs Cobresal. Domingo 25, 12:30: Ñublense vs Coquimbo Unido.

Ñublense vs Coquimbo Unido. Domingo 25, 15:00: Unión La Calera vs Universidad Católica.

Unión La Calera vs Universidad Católica. Domingo 25, 17:30: Palestino vs Colo Colo, estadio Santa Laura.

Palestino vs Colo Colo, estadio Santa Laura. Domingo 25, 20:00: Universidad de Concepción vs Deportes Limache.

Universidad de Concepción vs Deportes Limache. Lunes 26, 18:00: Universidad de Chile vs Everton, estadio El Teniente de Rancagua.

El adelanto del partido de la U al lunes a las 18:00 horas ya está confirmado.

Qué significa para Colo Colo y sus perseguidores

Con seis fechas por jugar, cada equipo con 24 partidos tiene 18 puntos en disputa, y la ventaja de nueve de Colo Colo equivale a tres triunfos. Esa lectura se apoya solo en la tabla: la U necesita que el líder siga tropezando, y Católica tiene un partido pendiente para acercarse.

Ese partido es ante Audax Italiano el 28 de octubre, y el clásico universitario entre la UC y la U será el 1 de noviembre en el Claro Arena. Antes, Católica visita a La Calera el domingo, y Colo Colo, a Palestino.

Para ver cómo se armó este tramo final, revisa el fixture que puede cambiar todo. La próxima definición llega este fin de semana.