La Liga de Primera vuelve este viernes 23 de octubre con la fecha 25 y seis jornadas por jugar. Colo Colo llega como líder con 54 puntos, nueve más que Universidad de Chile, que tiene 45, y doce más que Universidad Católica, tercera con 42 y un partido menos.
La cima: Colo Colo, con nueve puntos de ventaja
El Cacique tiene 17 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con una diferencia de gol de +23. La U suma 13 triunfos, 6 empates y 5 caídas, y la UC lleva 13 victorias, 3 empates y 7 derrotas en 23 partidos.
Colo Colo llega con dudas recientes: acumula tres partidos sin victorias. Su próximo desafío es visitar a Palestino el domingo, un duelo con horario y canal confirmados para Chile.
Libertadores, Sudamericana y la zona intermedia
La tabla deja a Colo Colo y la U en zona de Libertadores, y a Católica en la de Duelo Chile 4. Los cupos a la Copa Sudamericana quedan hoy para Everton (39), Palestino (37) y Deportes Limache (34).
Detrás aparecen Huachipato con 34, Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Ñublense con 32, Deportes La Serena con 30 y Audax Italiano con 28 tras 23 partidos. Huachipato y Limache igualan en puntos y los separa la diferencia de gol, que favorece al segundo (+8 contra -5).
El fondo: La Calera y U. de Concepción
Unión La Calera es último con 18 puntos y Universidad de Concepción lo sigue con 23, ambos en zona de descenso. Cobresal, con 25, supera por dos puntos a la zona de descenso y O’Higgins, con 27, por cuatro.
Los números que ordenan la tabla
La diferencia de gol refleja la distancia entre los de arriba y los de abajo: Colo Colo tiene +23 y la U +22, mientras Católica suma +16 y Everton +13. En el otro extremo, Universidad de Concepción tiene -22 y La Calera -21, las peores cifras del campeonato.
Entre los equipos que pelean por un lugar en copas internacionales, Palestino y Limache tienen una diferencia de gol mucho menor (+3 y +8), por lo que cada punto pesa más en la lucha por los cupos a la Sudamericana.
La fecha 25: quién juega cuándo
- Viernes 23, 20:00: Audax Italiano vs Huachipato, estadio Bicentenario de La Florida.
- Sábado 24, 12:30: Deportes La Serena vs Deportes Concepción.
- Sábado 24, 20:00: O’Higgins vs Cobresal.
- Domingo 25, 12:30: Ñublense vs Coquimbo Unido.
- Domingo 25, 15:00: Unión La Calera vs Universidad Católica.
- Domingo 25, 17:30: Palestino vs Colo Colo, estadio Santa Laura.
- Domingo 25, 20:00: Universidad de Concepción vs Deportes Limache.
- Lunes 26, 18:00: Universidad de Chile vs Everton, estadio El Teniente de Rancagua.
El adelanto del partido de la U al lunes a las 18:00 horas ya está confirmado.
Qué significa para Colo Colo y sus perseguidores
Con seis fechas por jugar, cada equipo con 24 partidos tiene 18 puntos en disputa, y la ventaja de nueve de Colo Colo equivale a tres triunfos. Esa lectura se apoya solo en la tabla: la U necesita que el líder siga tropezando, y Católica tiene un partido pendiente para acercarse.
Ese partido es ante Audax Italiano el 28 de octubre, y el clásico universitario entre la UC y la U será el 1 de noviembre en el Claro Arena. Antes, Católica visita a La Calera el domingo, y Colo Colo, a Palestino.
Para ver cómo se armó este tramo final, revisa el fixture que puede cambiar todo. La próxima definición llega este fin de semana.