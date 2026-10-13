Datos Clave Colo Colo mantiene la ventaja: El Cacique lidera el Campeonato Nacional con 54 puntos, seguido por Universidad de Chile con 45 y Universidad Católica con 42. Católica tiene un partido menos: Los cruzados registran 23 encuentros disputados, uno menos que Colo Colo y la U. Si ganan su duelo pendiente pueden alcanzar las 45 unidades y encender la lucha por el Chile 2. Dos partidos pueden marcar la definición: Universidad Católica recibirá a la U en la fecha 26 y luego visitará a Colo Colo en la jornada 28.

El Campeonato Nacional 2026 volvió a abrir una puerta que hace algunas semanas parecía cada vez más estrecha. Colo Colo sigue al mando con 54 puntos, pero la derrota frente a Coquimbo Unido y el triunfo de Universidad de Chile redujeron la distancia cuando comienza la recta definitiva del torneo.

Los azules aparecen segundos con 45 unidades, mientras Universidad Católica suma 42 y tiene un partido menos disputado. Y hay un detalle que transforma a los cruzados en protagonistas inevitables de la definición: en las próximas fechas deberán enfrentar tanto a la U como al Cacique.

¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional a seis fechas del final?

El Cacique ha disputado 24 encuentros y conserva una ventaja de nueve puntos sobre su escolta laico, que también registra 24 partidos en el cuerpo. Por su parte, la UC contabiliza 42 unidades en 23 compromisos.

Eso significa que el equipo de la precordillera todavía dispone de un encuentro adicional respecto a los punteros. Si la escuadra estudiantil gana su compromiso pendiente, alcanzaría los mismos 45 puntos de Universidad de Chile y quedaría instalada exactamente a nueve cuerpos del líder. Con seis fechas regulares por disputar —y siete en el caso de Católica—, las matemáticas mantienen totalmente abierta la pelea por el título.

El fixture de Colo Colo, U de Chile y la UC en la recta final

Los tres aspirantes a la corona tienen una agenda repartida equitativamente entre la localía y la ruta, pero con distintos niveles de exigencia en sus rivales:

1. El fixture de Colo Colo (54 puntos)

Tendrá tres salidas (Palestino, Ñublense y Cobresal) y tres encuentros en el Estadio Monumental (U. de Concepción, U. Católica y La Serena).

Fecha 25: Palestino vs Colo Colo — 25 de octubre

Palestino vs Colo Colo — 25 de octubre Fecha 26: Colo Colo vs U. de Concepción — 1 de noviembre

Colo Colo vs U. de Concepción — 1 de noviembre Fecha 27: Ñublense vs Colo Colo — 8 de noviembre

Ñublense vs Colo Colo — 8 de noviembre Fecha 28: Colo Colo vs U. Católica — 22 de noviembre

Colo Colo vs U. Católica — 22 de noviembre Fecha 29: Colo Colo vs Deportes La Serena — 29 de noviembre

Colo Colo vs Deportes La Serena — 29 de noviembre Fecha 30: Cobresal vs Colo Colo — 6 de diciembre

2. El fixture de Universidad de Chile (45 puntos)

Los azules ya no tienen enfrentamientos directos contra Colo Colo y enfrentan un tramo exigente como visitantes (UC, O’Higgins y Concepción).

Fecha 25: U. de Chile vs Everton — 25/26 de octubre

U. de Chile vs Everton — 25/26 de octubre Fecha 26: U. Católica vs U. de Chile — 1 de noviembre

U. Católica vs U. de Chile — 1 de noviembre Fecha 27: U. de Chile vs Cobresal — 8 de noviembre

U. de Chile vs Cobresal — 8 de noviembre Fecha 28: O’Higgins vs U. de Chile — 22 de noviembre

O’Higgins vs U. de Chile — 22 de noviembre Fecha 29: Deportes Concepción vs U. de Chile — 29 de noviembre

Deportes Concepción vs U. de Chile — 29 de noviembre Fecha 30: U. de Chile vs Unión La Calera — 6 de diciembre

3. El fixture de Universidad Católica (42 puntos)

Los cruzados enfrentan el calendario más determinante al cruzarse con sus dos competidores directos, consolidándose como candidatos y jueces del torneo (además de su duelo pendiente por programar).

Fecha 25: Unión La Calera vs U. Católica — 25 de octubre

Unión La Calera vs U. Católica — 25 de octubre Fecha 26: U. Católica vs U. de Chile — 1 de noviembre

U. Católica vs U. de Chile — 1 de noviembre Fecha 27: U. Católica vs Deportes Limache — 8 de noviembre

U. Católica vs Deportes Limache — 8 de noviembre Fecha 28: Colo Colo vs U. Católica — 22 de noviembre

Colo Colo vs U. Católica — 22 de noviembre Fecha 29: U. Católica vs Huachipato — 29 de noviembre

U. Católica vs Huachipato — 29 de noviembre Fecha 30: U. de Concepción vs U. Católica — 6 de diciembre

Los clásicos y qué necesita Colo Colo para ser campeón

La definición del torneo estará cruzada por dos clásicos que impactarán directamente la tabla. El 1 de noviembre, la UC recibirá a la U en una nueva edición del Clásico Universitario. Tres semanas después, el 22 de noviembre, la franja visitará a Colo Colo en la fecha 28, a solo dos jornadas del epílogo, en un partido que podría inclinar definitivamente la balanza.

A pesar de la presión, Colo Colo depende exclusivamente de sí mismo para gritar campeón. El cálculo es matemático: Universidad de Chile (45 pts) y la UC (42 pts con un duelo más) pueden alcanzar un máximo de 63 unidades si ganan absolutamente todo lo que les resta.

Actualmente con 54 puntos, a Colo Colo le basta sumar 10 de los 18 puntos restantes para llegar a 64 unidades y asegurar la corona sin depender de nadie. Si solo suma nueve puntos (llegando a 63), abriría la puerta a un empate en la cima, lo que obligaría a utilizar los criterios reglamentarios de desempate.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional