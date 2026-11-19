Datos Clave Resultado: Jorge Uauy le ganó a Jorge Yunge por 27 votos contra 14 y será el sucesor de Pablo Milad en la ANFP. El sondeo: En la víspera, una proyección de El Mercurio le asignaba a Uauy 35 votos ponderados de un total de 48. Lo que viene: Un traspaso de 30 a 45 días, la elección del DT de La Roja y la pelea por un lugar en la Federación.

Jorge Uauy es el nuevo presidente de la ANFP. El dirigente que presidía Palestino desde 2017 se impuso este jueves 19 de noviembre a Jorge Yunge por 27 votos contra 14, en la votación del Consejo de Presidentes realizada en el hotel Mandarin Oriental de Las Condes, porque la sede de Quilín sigue clausurada. Superó los 25 sufragios que exigía la primera vuelta y su mandato se extenderá hasta 2030.

El triunfo fue claro, pero el número final cuenta una historia distinta a la que se anunciaba en la víspera: Uauy terminó con ocho votos menos de los que le proyectaban, y su rival duplicó con creces el respaldo que se le atribuía.

Ocho votos menos de lo proyectado

El miércoles, un sondeo de El Mercurio, recogido por BioBioChile, ubicaba a Uauy con 23 clubes y 35 votos ponderados, diez por sobre la mayoría, como contamos en la previa de la elección. En el Consejo, los clubes de Primera votan doble y los del Ascenso, uno cada uno, para un total de 48.

Esa misma proyección le daba a Yunge el apoyo de cinco clubes: Unión La Calera, como único respaldo confirmado en Primera, y cuatro de la Primera B. Eso equivalía a seis votos ponderados. Al final, el secretario general de la corporación sumó 14, y el resto de los 48 se repartió entre votos blancos y nulos.

Uno de esos blancos fue el de Colo Colo, que como club de Primera pesa dos votos. El campeón llegó a la elección sin compromiso con ninguna lista, tal como había anticipado Aníbal Mosa.

Mosa explica el blanco albo y deja una advertencia

Tras la votación, el presidente de Blanco y Negro confirmó el voto de Colo Colo y explicó sus razones a BioBioChile. “No tenía cómo defender el continuismo ni la lista que ganó, así que lo más salomónico era abstenerse”, afirmó. Mosa felicitó a Uauy y a Juan Tagle, y planteó como tarea urgente ordenar la programación del campeonato con antelación para que los clubes puedan planificar viajes y hoteles.

También marcó un límite. “Esta lista se presentó para ser líder de la ANFP, no para la Federación de Fútbol. Si renuncia para eso, es algo que tendrá que explicar él”, aseguró. Es la misma línea que había adelantado en la antesala de la elección, cuando defendía una lista única de unidad.

Qué dijo Uauy sobre la Federación

La advertencia de Mosa responde a algo que el propio Uauy dejó abierto. El nuevo presidente insistió en que el fútbol profesional debe estar en la próxima mesa directiva de la Federación de Fútbol de Chile. “El fútbol profesional tiene que tener presencia”, sostuvo, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

Y no cerró ninguna puerta: “Yo no descarto nada, ni una renuncia, ni seguir”, dijo, antes de recordar que considera su gestión temporal, hasta que la ANFP se transforme en sociedad anónima. Pablo Milad, en tanto, quedará a cargo de la Federación, cuya separación de la ANFP debería concretarse en noviembre del próximo año, según BioBioChile.

El traspaso y el DT de La Roja

Uauy anunció que comenzará de inmediato un traspaso ordenado con Milad. “Vamos a empezar a trabajar con un traspaso ordenado, ya lo hablé con Pablo Milad, de todas las cosas de la ANFP, en el curso de los próximos 30 a 45 días”, afirmó, según Meganoticias, con la idea de comenzar con todo en orden los primeros días de enero.

El tema que más mira el hincha, el técnico de la Selección Chilena, tampoco se resolverá de inmediato. Milad explicó tras la elección que las conversaciones están avanzadas en una carpeta a cargo de Felipe Correa, y que será el nuevo directorio, que asumirá en febrero, el que presente a los candidatos y una terna. Mientras tanto, Nicolás Córdova seguirá al mando para la fecha FIFA de marzo de 2027, según recogió Canal 9. Los nombres que circulan los repasamos en este análisis sobre el banco de La Roja.

Quién acompaña a Uauy

Su lista, Unidos por el Cambio, lleva a Juan Tagle, expresidente de Universidad Católica, como vicepresidente; a Jorge Contador, de Coquimbo Unido, como secretario, y a Diego Livingstone, de Deportes Concepción, como tesorero. Los directores serán Ignacio Mehech (Cobreloa), Karina Mazu (Deportes Recoleta) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique).

Uauy está en la dirigencia de Palestino desde 1983 y ya había postulado a la ANFP en 2018, sin éxito.

La lectura: una mayoría cómoda, no un cheque en blanco

Nuestra lectura: los 27 votos le dan a Uauy una mayoría holgada para gobernar la liga, pero la distancia con los 35 del sondeo y el blanco del campeón muestran que su respaldo es más acotado de lo que se proyectaba. Por eso su eventual salto a la Federación, que él mismo no descartó, asoma como la primera prueba política de su gestión, antes incluso que la elección del técnico.

Lo próximo: las reuniones de traspaso con Milad en las próximas semanas y la definición de quiénes representarán al fútbol profesional en la nueva Federación.