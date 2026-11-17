Datos Clave El interino: Nicolás Córdova dirige a La Roja desde hace más de 16 meses y cerró 2026 ante Colombia en el Monumental. Los nombres: Aníbal Mosa volvió a proponer a Marcelo Bielsa y, según un periodista de ESPN, Jorge Sampaoli quiere volver. Quién decide: Según La Tercera, la nueva Federación, que se elegiría entre el 6 de enero y el 15 de febrero, administrará la selección.

La Roja cerró su calendario de 2026 este martes 17 de noviembre ante Colombia en el Estadio Monumental, y la pregunta sobre su banco sigue abierta. En la previa del amistoso aparecieron dos nombres conocidos: el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a proponer a Marcelo Bielsa, y un periodista de ESPN aseguró que Jorge Sampaoli quiere regresar. El jueves 19, los clubes eligen al sucesor de Pablo Milad en la ANFP.

Pero la elección del jueves no resuelve por sí sola quién dirigirá a la selección. Estas son las opciones que circulan y el calendario que manda.

Bielsa, la propuesta de Mosa en la previa

Mosa habló a su llegada al Monumental, antes del partido, y repitió una idea que ya había planteado: entregarle la selección a Marcelo Bielsa. Según recogió Cooperativa, el dirigente albo aseguró que con el rosarino “tendríamos una posibilidad real de ir a un Mundial”.

Es la opinión del presidente de uno de los clubes que votan el jueves, no una gestión formal: ninguna de las dos listas ha anunciado un técnico.

Sampaoli, sin llamados pero con ganas

El otro nombre lo puso sobre la mesa Pablo Ramos, periodista de ESPN, en declaraciones recogidas por BioBioChile. “No lo han contactado, no ha habido ninguna llamada y nada por el estilo, pero bueno, es un nombre que habitualmente ha estado dando vueltas”, afirmó, tras señalar que el campeón de la Copa América 2015 tiene el deseo de asumir un desafío así nuevamente.

Según Ramos, la demanda que Sampaoli presentó contra la ANFP en 2019 no sería un obstáculo. Esa acción, por $3.300 millones, fue rechazada por el 1° Juzgado Civil de Santiago. El técnico argentino está sin club desde junio, tras dirigir siete partidos en 81 días en Talleres de Córdoba.

Córdova y Beccacece, los otros caminos

Mientras tanto, Nicolás Córdova sigue como interino, un cargo que asumió hace más de 16 meses y en el que cuenta con el respaldo del gerente de Selecciones, Felipe Correa, según BioBioChile. En la antesala del partido con Colombia, el propio técnico reconoció que, por la situación de la Federación, puede pasar cualquier cosa con su futuro.

El cuarto nombre depende del resultado del jueves. Cooperativa informó a comienzos de mes que la opción de Sebastián Beccacece crecería con un triunfo de Jorge Yunge, como revisamos en nuestro análisis.

El jueves se vota la ANFP, no la selección

Por disposición de la FIFA, la votación del jueves entre Jorge Uauy y Jorge Yunge define solo el directorio de la ANFP, como explicamos en la previa de la elección. Milad seguirá a la cabeza de la Federación hasta febrero, y el presidente de la nueva Federación, que según La Tercera tendrá a su cargo la administración de la selección, se elegiría entre el 6 de enero y el 15 de febrero.

Además, la lista de Yunge comunicó que, si gana, no renunciará a la ANFP aunque eso le impida postular a la Federación, mientras que Uauy dejó la decisión para más adelante.

Esta es nuestra lectura, a partir de ese calendario: las propuestas de Mosa y las versiones sobre Sampaoli llegan antes de que exista la autoridad que, según lo informado, administrará la selección. Si la Federación se constituye recién entre enero y febrero, lo más probable es que la definición del técnico no llegue antes de 2027 y que Córdova siga a cargo mientras tanto, como ocurrió en todo este año. El jueves, en cambio, sí puede inclinar la balanza de nombres como Beccacece, cuya opción se ha ligado a uno de los candidatos.

El primer paso es este jueves 19 de noviembre, cuando los clubes elijan al nuevo presidente de la ANFP en un hotel de Las Condes.