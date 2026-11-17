Datos Clave Cuándo: Jueves 19 de noviembre, en el salón de un hotel de Las Condes, porque la sede de Quilín sigue clausurada. Quiénes: Jorge Uauy, presidente de Palestino, con Juan Tagle de vicepresidente, contra Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, con Sofía Galdames. La cifra: Hay 48 votos en juego: dos por cada club de Primera y uno por cada club de la Primera B. La mitad más uno son 25.

El fútbol chileno elige este jueves 19 de noviembre al sucesor de Pablo Milad en la ANFP. Los clubes del Consejo de Presidentes votarán entre dos listas: la de Jorge Uauy, presidente de Palestino, y la de Jorge Yunge, actual secretario general de la corporación. Y se da en plena separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

Como la sede de Quilín sigue clausurada, la votación será en el salón de un hotel de avenida Presidente Kennedy, en Las Condes, según La Tercera, como contamos en la nota sobre las oficinas de la ANFP.

Las dos listas

Lista de Jorge Uauy, Unidos por el Cambio: el presidente de Palestino lleva como vicepresidente a Juan Tagle, expresidente de Cruzados, y como secretario general a Jorge Contador, de Coquimbo Unido.

el presidente de Palestino lleva como vicepresidente a Juan Tagle, expresidente de Cruzados, y como secretario general a Jorge Contador, de Coquimbo Unido. Lista de Jorge Yunge: el secretario general del directorio de Milad, del que se ha distanciado según La Tercera, va con Sofía Galdames, de Deportes Copiapó, como vicepresidenta.

Hubo otros dos interesados, César Villegas y Lorenzo Antillo, que no reunieron los apoyos y desistieron. Villegas, que según La Tercera maneja tres votos, los dos de Deportes Limache y el de San Luis, fue tajante: “Quiero ir, pero si no voy jamás apoyaré a Jorge Yunge”, dijo a ese medio.

Cómo se vota: 32 clubes y 48 votos

Según Cooperativa, solo votan los 32 clubes del Consejo de Presidentes: los 16 de Primera División y los 16 de la Liga de Ascenso. La Segunda División Profesional no tiene derecho a voto. El sufragio es secreto, cada club de Primera tiene dos votos y cada club del Ascenso, uno. Con solo dos listas en competencia, basta con tener la mayoría.

La cuenta es simple: 16 clubes por dos votos más 16 clubes por uno dan 48 votos. La mitad más uno son 25.

El mapa de apoyos: Uauy, justo en el límite

La Tercera consultó a los clubes y publicó el sábado 15 su mapa de apoyos. Según ese recuento:

Con Uauy: diez clubes de Primera (Universidad Católica, Palestino, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Everton, Audax Italiano, Huachipato, Ñublense, O’Higgins y Deportes La Serena) y cinco del Ascenso (Cobreloa, Recoleta, Deportes Iquique, Unión Española y Puerto Montt). En total, 25 votos.

diez clubes de Primera (Universidad Católica, Palestino, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Everton, Audax Italiano, Huachipato, Ñublense, O’Higgins y Deportes La Serena) y cinco del Ascenso (Cobreloa, Recoleta, Deportes Iquique, Unión Española y Puerto Montt). En total, 25 votos. Con Yunge: un club de Primera (Unión La Calera) y cinco del Ascenso (Santiago Wanderers, Deportes Santa Cruz, Deportes Copiapó, Magallanes y Curicó Unido). En total, siete votos.

un club de Primera (Unión La Calera) y cinco del Ascenso (Santiago Wanderers, Deportes Santa Cruz, Deportes Copiapó, Magallanes y Curicó Unido). En total, siete votos. Indecisos: cinco de Primera (Colo Colo, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Limache y Universidad de Concepción) y seis del Ascenso (San Luis, Unión San Felipe, Rangers, Deportes Antofagasta, Deportes Temuco y San Marcos de Arica). En total, 16 votos.

El propio diario advierte que la palabra empeñada no siempre se respeta en las urnas. “La verdad va a estar ese día. Antes, todos ofrecen de todo”, le dijo un consejero. La UC, por ejemplo, figura con Uauy, aunque Matías Claro dijo a comienzos de mes que decidirían al final, como detallamos en la nota sobre el voto cruzado.

Nuestra lectura: Yunge necesita dar vuelta al menos un club de Primera

Esta es nuestra lectura, a partir de ese mapa. Si los compromisos se cumplen, Uauy llega exactamente a 25, el mínimo para ganar: no tiene margen y la pérdida de un solo voto lo obliga a buscar apoyo entre los indecisos. Pero el escenario de Yunge es más exigente. Aunque se quedara con los 16 votos indecisos, sumaría 23, dos menos que el mínimo.

Para ganar, Yunge necesita convencer al menos a un club de Primera que hoy figura con Uauy: ese cambio de dos votos invierte la cuenta. Por eso los votos dobles de Primera son los que definen, como también apunta La Tercera.

Qué cambia con la nueva Federación y La Roja

Por disposición de la FIFA, esta votación define solo el directorio de la ANFP. Milad seguirá a la cabeza de la Federación hasta febrero, y la elección del presidente de la nueva Federación, que según La Tercera tendrá a su cargo la administración de la selección, se haría entre el 6 de enero y el 15 de febrero.

La lista de Yunge comunicó que, si gana, no renunciará a la ANFP aunque eso le impida postular a la Federación. Uauy fue menos categórico en una entrevista con radio ADN citada por La Tercera: “A mí me gustaría tener las dos cosas. Como eso no se puede, evaluaré en su minuto cuando entre a la ANFP qué haré con mi grupo de directores”, dijo.

La elección también se mira desde la banca de La Roja, que hoy dirige el interino Nicolás Córdova. Cooperativa informó a comienzos de mes que la opción de Sebastián Beccacece crecería con un triunfo de Yunge, algo que revisamos en nuestro análisis sobre Beccacece.

Lo que viene

El jueves 19, los 32 clubes definen quién conducirá la ANFP en su nueva etapa, ya separada de la Federación, con el desafío inmediato de recuperar una sede y cerrar la temporada.