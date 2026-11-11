Datos Clave Acuerdo: La ANFP y la ANFA aprobaron el martes los estatutos de la nueva Federación de Fútbol de Chile, que se separará de la ANFP. Novedad: Se creará una instancia de apelación para los fallos de los tribunales de la ANFP y la ANFA, descrita como un “TAS local”. Plazos: Según Pablo Milad, la elección del presidente de la Federación será entre el 6 de enero y el 15 de febrero.

La ANFP y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) aprobaron este martes los estatutos de la nueva Federación de Fútbol de Chile, el organismo que se separará de la ANFP. Es un paso clave, pero no el último: los estatutos todavía deben ser validados por el Instituto Nacional de Deportes (IND).

En la reunión estuvieron el presidente de la ANFP, Pablo Milad; el timonel de la ANFA, Justo Álvarez, y los dos candidatos a suceder a Milad en Quilín, Jorge Uauy y Jorge Yunge.

Qué cambia: una segunda instancia para los fallos de los tribunales

La novedad más concreta es una nueva instancia de apelación para los fallos de los tribunales autónomos de la ANFP y la ANFA, una especie de “TAS local”. La Federación podrá revisar lo que resuelvan la Primera y la Segunda Sala.

Milad defendió también el espíritu del cambio. “Damos un paso importante hoy en día para lo que será la nueva Federación, donde va a haber equidad, presencia de los grupos de interés, que es fundamental para fortalecer la actividad, y tener opiniones diversas”, afirmó el dirigente.

Según contó, el texto es fruto de tres años de trabajo y de la revisión de estatutos de otras federaciones, “siempre trabajando de la mano con FIFA y Conmebol”.

Lo que falta: IND, reglamento y elecciones

Para que la Federación funcione todavía quedan varios pasos pendientes:

Validación: los estatutos deben ser validados ante el municipio y el IND.

los estatutos deben ser validados ante el municipio y el IND. Reglamento: falta definir un reglamento y los criterios para los candidatos a presidir la Federación.

falta definir un reglamento y los criterios para los candidatos a presidir la Federación. Votos: está pendiente si el colegio de técnicos, el Sindicato de Futbolistas (Sifup) y la Asociación de Jugadoras (Anjuff) tendrán derecho a voto.

está pendiente si el colegio de técnicos, el Sindicato de Futbolistas (Sifup) y la Asociación de Jugadoras (Anjuff) tendrán derecho a voto. Elección: “Hemos fijado un plazo, desde el 6 de enero al 15 de febrero que sean las elecciones”, explicó Milad.

Antes de eso hay otra cita: la elección de la ANFP está programada para el jueves 19 de noviembre, con Uauy, presidente de Palestino, y Yunge, secretario general de la asociación, como candidatos. El ganador será quien reciba el mando de Milad, que prometió un traspaso “sin letra chica, todo pasado por contraloría, por estudios externos y auditores”.

Qué significa para los clubes

Esta es nuestra lectura, basada en lo informado: el “TAS local” es la pieza que más puede notarse en la cancha. Hoy, un club que no queda conforme con la Segunda Sala apunta al TAS de Lausana, como anunció San Marcos de Arica en el caso que mantiene en vilo a la Primera B. Con la Federación habrá un paso intermedio en Chile.

Pero esa instancia no existe todavía. Mientras el IND no valide los estatutos y no haya reglamento ni autoridades electas, los casos que se resuelvan en las próximas semanas seguirán el camino actual. La primera fecha a mirar es el 19 de noviembre: quien gane la ANFP heredará también la tarea de terminar de armar la Federación, en medio de una asociación que sigue sin poder usar su sede.