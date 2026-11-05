Datos Clave Plazo: al menos 60 días para que la ANFP vuelva a funcionar en su sede de Quilín, según ADN Deportes. Costo: $150 millones por el proceso y los honorarios del arquitecto, aparte de los $172 millones que se adeudan a Peñalolén. Quién: Ernesto Urdangarin liderará las gestiones ante la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén.

La ANFP ya tiene una hoja de ruta para recuperar su sede de Quilín 5635, clausurada por la Municipalidad de Peñalolén: según ADN Deportes, la regularización tomará al menos 60 días y costará 150 millones de pesos, una cifra que se suma a los 172 millones que el organismo adeuda al municipio.

Qué les informó la ANFP a los clubes

De acuerdo con ADN Deportes, el directorio de la ANFP presentó los avances a los clubes en una reunión sobre la situación del organismo tras el cierre de su sede. Ahí se oficializó el nombre del arquitecto que llevará el trámite: Ernesto Urdangarin.

Urdangarin no es ajeno al deporte. Según el mismo medio, fue gerente de obras del Comité Organizador Local del Mundial Sub 20, formó parte de la dirección ejecutiva de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y encabezó la división de Infraestructura Deportiva del Ministerio del Deporte.

Los pasos para volver a Quilín

Tras presentarse ante los clubes, el arquitecto expuso qué sigue ante la Municipalidad de Peñalolén, según ADN Deportes:

regularizar y actualizar los planos del edificio;

presentar las obras ante la Dirección de Obras Municipales;

fiscalizar esas obras hasta su recepción final.

Todo ese proceso implica un plazo de al menos 60 días antes de que la ANFP pueda volver a funcionar en Quilín, indicó ADN Deportes.

El costo: 150 millones y una deuda aparte

Jorge Yungue fue el encargado de comunicar a los equipos que el costo del trámite, junto con los honorarios del arquitecto y la recepción final de obras, significará un desembolso de 150 millones de pesos, según ADN Deportes.

Esa cifra no incluye los 172 millones de pesos que se adeudan a Peñalolén por el no pago de la patente comercial y los derechos de aseo durante los últimos 16 años, el conflicto que ya contamos en esta nota.

Qué significa para el fútbol chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: si se pagan ambas partidas, la cuenta sumaría 322 millones de pesos, y el plazo mínimo de 60 días indica que la reapertura no será inmediata. La información disponible no detalla cómo se financiará ese gasto.

Lo próximo será ver cuándo la ANFP ingresa los planos regularizados a la municipalidad, el paso que pone en marcha el reloj de los 60 días. Para seguir el tema, revisa nuestro archivo sobre la ANFP.