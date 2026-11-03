Datos Clave Cuándo: Consejo de Presidentes extraordinario, miércoles 4 de noviembre, desde las 12:00 horas, de forma telemática. Tema 1: la clausura de la sede de la ANFP y del Instituto Nacional del Fútbol por parte de la Municipalidad de Peñalolén. Tema 2: la desafiliación de San Marcos de Arica y la definición pendiente de la Primera B.

La ANFP convocó de urgencia a un Consejo de Presidentes extraordinario para este miércoles 4 de noviembre, desde las 12:00 horas y de forma telemática, según informó Cooperativa citando a DSports. Los clubes abordarán dos problemas: la clausura de la sede de Quilín y la crisis en la Primera B tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

Lo que sigue es qué hay detrás de cada tema, qué dicen los documentos y qué es, y qué no es, materia de los clubes.

Quilín: un decreto, una deuda y un recurso anunciado

La Municipalidad de Peñalolén ordenó la clausura de la sede y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) por no contar con la recepción definitiva de obras. Cooperativa agrega que la deuda con el municipio bordea los $172 millones por operar durante 16 años sin patente comercial.

El decreto Nº 2.100, al que tuvo acceso La Tercera, declara la inhabilidad del inmueble de Av. Quilín 5635 y ordena su clausura inmediata por usar el edificio sin recepción definitiva y sin patente municipal. Se apoya en un informe de inspección del 19 de octubre y en una denuncia de la Dirección de Obras del 26 de octubre.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reaccionó con dureza. “Han sido completamente arbitrarios. Nosotros vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes. Pedimos un recurso de protección con respecto a esto”, afirmó, según La Tercera.

San Marcos: una sanción y un campeón sin trofeo

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió la desafiliación de San Marcos de Arica por irregularidades en sus declaraciones juradas financieras entregadas a la Unidad de Control Financiero, informó Cooperativa el 27 de octubre. El club apelará, y la Segunda Sala debe resolver el recurso.

Mientras eso no ocurra, la ANFP frenó y postergó la definición de la Liga de Ascenso y suspendió la entrega del trofeo de campeón, según Cooperativa. El alcance deportivo de la sanción es el punto menos claro: el 27 de octubre ese medio informó que el Tribunal aclaró que no contemplaba cambios deportivos y que la tabla quedaba igual, mientras que este martes advierte que, si el castigo se ratifica, podría haber resta de puntos o anulación de partidos, con efecto en la liguilla de promoción y en el descenso. Las fuentes no coinciden, y por eso esa pregunta sigue abierta.

Qué puede resolver el Consejo y qué no

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el Consejo reúne a los clubes, pero las dos decisiones de fondo están en otras manos. La clausura es un decreto municipal que la ANFP dice que combatirá en tribunales, y la apelación de San Marcos le corresponde a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Lo que los presidentes sí podrían hacer es alinearse, ver cómo opera la ANFP mientras la sede esté cerrada y fijar una postura sobre el calendario de la Primera B.

Es otro capítulo de una semana institucional cargada para el fútbol chileno. Milad ya había hablado de ella en su balance de la peor semana, y el senador Matías Walker calificó la crisis de la Primera B como un hecho “desolador”.

Tras la reunión de este miércoles se sabrá si los clubes acuerdan alguna medida sobre Quilín y sobre el cierre de la Primera B, mientras se espera el fallo de la Segunda Sala.